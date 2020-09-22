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每日國際焦點
匈牙利總理稱讚美國總統川普，表示民主黨強行推動「(左派價值)道德帝國主義」，匈牙利過去深受其害，不想再有第二次。
宏都拉斯總統表示計畫2020年底將以色列外館遷到耶路撒冷，亦即承認以色列首都為耶路撒冷。
蘇丹政府官員將於拜訪阿聯時，與美國討論把蘇丹移出資助恐怖活動國家名單。美國可能正在推動蘇丹接下來與以色列關係正常化。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
中國
解放軍空軍釋出轟六轟炸機模擬攻擊關島安德森海軍基地的影片。美國國務次卿柯拉克訪台，解放軍動作頻頻。
印度
總理莫迪推動新農業法案，允許農民不經批發市場直接與買家交易，卻反而遭到農業區強烈反彈。
孟買三層樓住宅倒塌，至少10死。
印尼
巴布亞省獨立運動民兵與軍方交火，一名軍人與一名牧師身亡。
俄羅斯
俄國不接受美國對於新削減戰略武器條約續約得條件，認為續約機率渺茫。
白俄羅斯
歐盟無法取得一致共識制裁白俄羅斯，塞浦路斯要求同時制裁土耳其。歐盟無能的形象可能導致威信受損。
立陶宛、波蘭、羅馬尼亞請求歐盟，若白俄羅斯舉行民主選舉，要提供支持計畫。
匈牙利
總理稱讚美國總統川普，表示民主黨強行推動「(左派價值)道德帝國主義」，匈牙利過去深受其害，不想再有第二次。
瑞士
9月27日將舉行公投決定是否同意政府購買新型戰機，2014年同樣公投遭否決。
瑞典
國家太空機構瑞典太空公司原本與中國簽約協助營運其衛星，21日決定不再續約。
墨西哥
受乾旱影響，墨西哥民眾抗議與美國分享水源。
宏都拉斯
總統表示計畫2020年底將以色列外館遷到耶路撒冷，亦即承認以色列首都為耶路撒冷。
利比亞
儘管民族團結政府總理宣布願為結束內戰辭職，土耳其仍表示強力支持民族團結政府。
蘇丹
政府官員將於拜訪阿聯時，與美國討論把蘇丹移出資助恐怖活動國家名單
馬利
前國防部長由政變軍政府任命為過渡總統。
奈及利亞