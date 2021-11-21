盧廣仲在高雄流行音樂中心舉辦「勵志演說」演唱會，這是高流海音館正式啟用後，第一位舉辦售票演唱會的歌手，也是他睽違兩年再度回到高雄舉辦大型個唱。許久未公開演唱的盧廣仲看到滿場歌迷感動地說：「真的好久沒有跟大家碰面，今天是專輯《勵志論》的第一場演出，不管你是人在現場或是透過線上收看，能來到這場演唱會，就是最勵志的表現。」

盧廣仲準備多首新歌，包含剛釋出的浪漫R&B情歌〈雨時多雲偶陣情〉、深情自彈自唱〈輕輕〉、炒熱全場氣氛〈肌肉的記憶〉等，另外年初公開的單曲〈明年〉，正是去年因疫情而有感的創作，這也是繼上次春季巡迴演出後再次演唱，團隊特別投放世界各地的加油打氣語言。盧廣仲說：「不要跟今天的別人比，要跟昨天的自己比，過好今天跟今年，就是送給過去現在及未來的自己最好的禮物。」。

盧廣仲並開心表示：「疫情後第一次跟大家見面，今天我的家人也有來看，身為南部囡仔的我，對高雄一直有特別的情感，很高興能成為高流首位開箱歌手。」，盧廣仲使出渾身解數展現百分之百熱情，不但又唱又跳大秀舞技，更在全臺唯一斥資一億的沉浸式德國音響系統獻唱多首未曝光新歌，讓現場歌迷感受零死角高音質歌聲穿透力。

「勵志演說」演唱會開場採用AR投影技術，特別以「進擊的廣仲」姿態從台北瞬間移動到高雄，站在高流主場館上吹奏直笛，再從空中降落到場內帥氣登場，並以新歌〈狂笛〉揭開演唱會序幕。脫下眼鏡的盧廣仲，換上肉色緊身衣，大秀疫情期間鍛鍊的結實好身材，創意又幽默的另類開場方式，再次展現他獨特「廣式哲學」。第二首專輯主打歌〈勵志論〉展現酷帥舞步，迪斯可節拍結合螢幕臉部模擬技術，加上多樣視訊科技，創造視覺藝術不凡體驗。

盧廣仲除了首唱新歌外，他也精選多首招牌「廣式情歌」，無論是〈愛情怎麼了嗎〉或是〈魚仔〉。

尤值一提的是12/18演唱會前夕，盧廣仲發起「刻在我心底的名字」募集活動，邀請歌迷留下大名，當唱到〈刻在我心底的名字〉同時，透過大螢幕秀出每個獨一無二的姓名，他感性表示：「因為有大家，才能讓每個人的名字刻在我心底，所以我想送給在場所有人這首有你參與的歌。」盧廣仲還帶來首張專輯的招牌神曲〈好想要揮霍〉，一度站上白色鋼琴海豚音飆好飆滿，再次掀起演唱會一陣高潮。

難得回來高雄開唱的盧廣仲全家大小都蒞臨現場支持，演唱會最後，廣仲一連串多首招牌嗨歌，從定翻神曲〈OH YEAH!!〉到〈口水流下來〉，以及經典的〈我愛你〉，都讓現場四千名小隊員大讚廣仲演唱會現場魅力無敵。演唱會安可，他最後以新歌〈自我的介紹〉與〈英雄〉畫下「勵志演說」演唱會句點。

盧廣仲「勵志演說」演唱會線上轉播採用「即時雙耳渲染 LIVE 3D 空間混音」收音，模擬全台唯一高流沉浸式環繞音響。高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示：「高流即將啟動南方音樂引擎，打造音樂產業的聚落與樂園，也歡迎各地的樂迷，都能來到全台傍海最美的音樂館欣賞演唱會，享受南境獨特的魅力。」