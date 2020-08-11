蓬佩奧說，在對中國採取強硬立場的問題上，美國國會共和與民主兩黨是有共識的，但這個政策是川普所推動的。圖／擷自蓬佩奧推特，資料照

國務卿蓬佩奧10日在美國保守派行動大會（CPAC）上表示，川普總統改變了美國以往的對華綏靖政策，並要確保下一個世紀不是由中國這樣的威權政權來管治。蓬佩奧說，香港民主派人士、《蘋果日報》創始人黎智英當天被捕的事件使他對美國能改變北京在香港問題上的立場不感到樂觀。他並表示，華盛頓不會允許北京從他們對香港人民的傷害中受益。

蓬佩奧國務卿8月10日在華盛頓郊外舉行的美國保守派行動大會上接受美國保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）的訪問時說，川普總統告訴中國共產黨，美國歡迎中國人民獲得成功，希望他們也擁有好的生活，但不是以美國為代價，不是以美國的農民、美國企業以及美國的知識產權被中國政府盜走為代價。

「川普總統只是說，我們不會再容忍這種情況了，中國共產黨拒絕給自己的人民提供基本自由，這對全世界各地的自由具有上游效應，」蓬佩奧說。

他說，川普總統已經說過，夠了。

「我們的政策已經從綏靖和接觸轉變為這樣一種政策，我們希望找到與你們合作的地方，但我們會不信任而且要核實。針對中國共產黨在他們所從事的廣泛活動中構成的挑戰，我們要確保我們會保護美國人民，」蓬佩奧說。

他還特別提到中共與自由世界不同的意識形態。

他說：「共產黨人對世界應該如何運行有著不同的看法。我要，我知道你要，而且川普總統也想要確保下個世紀不是由源自中國的威權政權統治的世紀。」

他說，在對中國採取強硬立場的問題上，美國國會共和與民主兩黨是有共識的，但這個政策是川普所推動的。

「他是那個準備撕掉「OK繃」的人，承認過去幾十年的政策並不成功，並要求中國共產黨以一種與法治、透明和對等這些簡單的東西相一致的方式行事。這些基本原則是我們要施加給中國共產黨的不可逃避的要求。我們希望他們會這樣做，如果他們不這樣做，我們就會要求他們這樣做，」蓬佩奧說。