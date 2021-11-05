美國總統拜登利用第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）的間歇推動他建設更為綠色、更具合作性的全球基礎設施倡議。圖／擷自PBS News hour影片

美國總統拜登（Joe Biden）利用第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）的間歇推動他建設更為綠色、更具合作性的全球基礎設施倡議。他說，這項倡議將設定一條「可持續的道路，在2050年之前實現淨零排放」，並提供一個有別於中國龐大的「一帶一路」倡議的另外選項。拜登已於星期三（11月3日）從歐洲返回華盛頓。

拜登在蘇格蘭格拉斯哥舉行的一次圓桌會議上說：「重建更美好倡議B3W （Build Back Better Initiative）、大不列顛的清潔綠色倡議（Clean Green Initiative）、全球門戶（Global Gateway）和清潔綠色（Clean Green）倡議都是七國集團伙伴之間的聯合努力的一部分，要帶來高質量的、可持續的基礎設施。」

拜登和100多名世界領袖簽署了幫助把地球暖化控制在1.5攝氏度以下的氣候協議。

拜登在6月的七國集團峰會期間發起了他的「重建更美好世界」（B3W），目標是建立「一個由價值觀驅動的、高標準的和透明的基礎設施夥伴關係」，幫助為發展中國家的項目融資。

這明顯是北京數萬億美元的「一帶一路」（BRI）倡議的替代選項。中國的那項國際發展項目為亞洲、非洲和拉美的基礎設施項目提供了資金，還打入了歐洲。

拜登說：「各國有基礎設施發展的迫切需求——這種基礎設施，在你動工的時候，從鐵鍬破土的那一刻，就把抗擊氣候變化當作優先事項，並啟動綠色經濟增長。」

美國的這項倡議的前哨工作已經開始了。本星期，由美國副國家安全顧問達利普·辛格（Daleep Singh）率領的美國官員在加納和塞內加爾訪問，探尋基礎設施項目。在這次「傾聽」之旅之前，美國官員今年9月對拉美進行了類似的訪問，辛格率領一支跨機構代表團走訪了哥倫比亞、厄瓜多爾和巴拿馬。美國還計劃對不同地區展開幾次訪問。

拜登在美國國內的「重建更美好」（Build Back Better）倡議在他的民主黨內部遇到了阻力。他提出的方案最近幾個星期被嚴重縮水。

不過，拜登政府堅持說，美國公眾希望得到數兆美元基礎設施與社會支出方案所帶來的服務，是國會阻礙著議案的通過。

戰略與國際研究中心經濟項目高級研究員希爾曼（Jonathan E. Hillman）說：「B3W的四個支柱的每一個——氣候、健康、數字和性別，是美國及其七國集團伙伴有比較優勢的領域。」

希爾曼說：「如果美國和夥伴能夠動員來自退休基金、人壽保險公司和其他機構投資者的投資，B3W有可能比中國的BRI要大得多。」他補充說，雖然籌備可行項目需要時間，但諸如 「藍點網絡」是美國國務院認證基礎項目符合強有力的國際質量標準的一個機制。

希爾曼說，人們的希望是，隨著成功項目的記錄不斷增多，更多的國家將被吸引到美國的倡議中來。如果華盛頓能夠與志同道合的伙伴的其他發展項目相協調，其影響力有可能指數級擴大。

邁耶斯說：「七國集團成員之一日本實際上是該地區最大的境外直接投資（FDI）國，在東南亞各地有廣泛的經驗和網絡。」

希爾曼說，關鍵是提供令人嚮往的願景、令人信服的益處和務實的激勵條件。