民進黨若是有台灣民族主義信念的黨，早在2016著可以照波羅的海國家的模式，啟動「正名制憲、公投獨立」。示意圖／擷自台灣國護照貼紙臉書2017年12月19日

網友田年豐在人面冊摘錄一段許慶雄教授的論說，其中起頭部分如下：

【若光是主張「台灣法定地位未定」、「台灣不屬於中國」，很難處理當前面對各式各樣的事實、證據，還有與現狀的矛盾。

因為既然主張「台灣法定地位未定」、「台灣不屬於中國」，台灣人為什麼還在中華民國體制下，使用中國的舊憲法、舊國號。】

我的答案是：因為台灣人還無夠能力推翻假「支那民國」外來體制，敨開（之那話：解開）這個外來勢力強套在咱身上的腳鐐手銬。

被外來赤藍勢力建構的體制綁架，台灣人無力反抗或呣知按怎反抗，暫時屈服，無表示咱出自自由意志承認並接受外來壓迫體制。

波羅的海三國人民被當作「蘇聯人」超過50年，波羅的海人在奮鬥恢復獨立過程中，抓著民族主義者在最高議院佔多數的機會，直接議決本土的法律位階較高外來蘇聯強架的憲法和法律，並抺怐怐（之那話：自作孽的傻瓜）講：波羅的海領域攏已經屬蘇聯，咱攏是蘇聯人，咱著遵守蘇聯的憲法和法律，來創造新波羅的海國家，做新波羅的海國家的國民。

台灣需要堅定的民族鬥爭勇氣

波羅的海國家的民族主義，若採取彼種「假博士蔡英文的民進黨堅持之那民國憲法修憲」的處理原則，波羅的海人民可能成功恢復獨立嗎？我認為波羅的海人民應該還在吵，到底波羅的海領域是呣是屬蘇聯或俄羅斯。好佳載，波羅的海國家的民族主義者，不但無遐戇，閣有堅定的民族鬥爭勇氣，所以，會當掌握機會成功恢復國家獨立。

愛爾蘭被英國統治近700冬。愛爾蘭獨立運動領袖嘉南（Michael Collins），常常向同志強調：咱上強的武器著是「否定」英國統治愛爾蘭的合法性和正當性。事實上，革命運動理論嘛真肯定嘉南這種觀點。

就我所知，許慶雄教授是堅定支持台灣獨立的台灣人，我同意伊所講：「必須證明台灣要成為國家迫切性與需要性的存在，才能喚醒台灣人民建立國家的意志。目前只要宣布獨立建國、制憲、『申請』加入聯合國，台灣人民就有權建立新國家。」

不如過，許教授的台灣地位觀，作為學術討論我抺反對，總是，就台灣民族獨立運動推動實務的立場來講，我認為伊對「台灣地位未定論」的質疑，對運動無正面的作用，因為人攏會問自己「咱是啥？」。若無滿意的答案，人會欠缺行動力。

波羅的海三國在1990年2月，各共和國「最高蘇維埃議院」的自由選舉，人民著是全力支持民族主義者，予民族主義者佔議院多數席位，利修瓦那（Lithuwana）之那話翻做立陶宛，這個勇敢的民族，在3月著導頭「正名制憲、恢復獨立」。

正正著是因為台灣法定地位未定、台灣無屬於之那、嘛無屬之那民國，所以，咱台灣人有權利宣示：《之那民國憲法》對台灣人行使民族自決無任何約束力！今仔日的民進黨若是有台灣民族主義信念的黨，怹著抺背叛台灣民族獨立運動，早在2016著可以照波羅的海國家的模式，啟動「正名制憲、公投獨立」。