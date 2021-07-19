哈瓦那市區，就好像半世紀前的世界，陳舊的建築物，滿街都是1950年代的古董車，有如時間之神跟古巴人開玩笑。圖為古巴的首都哈瓦那，自左上順時針：國會大廈、革命博物館、馬雷貢大道（Malecón, Havana）。圖／擷自維基百科，公有領域

日前媒體報導：7月11日古巴爆發數十年來最大規模的罕見反政府示威，成千上萬的古巴人上街高呼「打倒獨裁統治」、「我們想要自由」；當局事後大舉逮人，至少140名示威者與記者遭拘捕或失蹤；當局證實，一名男子12日在首都哈瓦那近郊身亡，是示威爆發以來首度有人命損失。

「古巴」源自泰諾語「coabana」，意為「肥沃之地」或「好地方」。古巴是加勒比海地區少數以白人為主、混血為輔的國家。人口有一千一百餘萬，大約是台灣的一半。土地十一萬餘平方公里，大約是台灣的三倍，並且大部分是平地宜於耕種。加上四面環海，漁産豐富，應該是很富饒的國家。但是古巴的人民並不富裕，問題就出在「共產主義」。

永遠懷念革命 停留在歷史中

古巴的騷動讓我回憶起四年多前，在古巴旅遊的所見所聞。當我們進入哈瓦那市區，就好像回到半世紀前的世界，陳舊的建築物，滿街都是1950年代的古董車，有如時間之神跟古巴人開玩笑，把古巴遺留在二十世紀五十年代。古巴人也很懷舊，一些旅遊的景點也都跟 1959年的古巴革命有關，導遊們的談話離開不了「革命與卡斯楚」，那是古巴人的驕傲。

旅遊途中，導遊說了一句很耐人尋味的話：「自從革命成功後，卡斯楚的一生就是在守護革命的成果」。1959年革命成功後，卡斯楚執行共產主義政策，沒收資本家（大部分是美國人）的資產，如房地產、工廠、農場等。全民都受顧於國家，每人都可以分配到住屋及基本生活的糧食。教育、醫療及嬰兒奶粉皆免費。人民滿足於安逸的生活，平均壽命78.3歲，幾乎達到百分之百的識字率，成為20世紀共產國家的典範。

人民工作效率低 社會失去進步的動力

但是半世紀以後的今天，共產主義的缺點已經完全暴露，人民工作效率低，社會失去了進步的動力，使古巴停留二十世紀五十年代。幾乎完全沒有工業，連電燈泡都要進口。導遊抱怨旅館房間燈泡壞了，要數天才來換，常常在離開時都未換。我們最不習慣的是，五星級旅館的wifi不但貴，速度很慢，並且有一半時間完全不能用。旅遊的同伴都不能適應餐廳服務人員的態度，動作奇慢無比。我提醒同伴們：他們都是領國家薪水的公務員，不要期望太高。

工業的落後，呈現在古巴的街頭上，到處都看到五十年代的古董車，幾乎看不到新款的車子。再者，除了要賺外匯的五級旅館外，幾乎看不到新建築物。導遊説古巴沒有錢蓋新房子，革命前留下了的舊房子相繼倒塌，「住屋的缺乏」是目前古巴急須解決的問題。

年輕人渴望改革開放

哈瓦那大學是古巴人的驕傲，開創於1728是美洲最古老的學府之一。位於哈瓦那市的山上，屹立著古老壯觀的歐式建築群，是古巴學術界的領頭羊。其中醫學、藥學與藝術比較突出，有不少外籍學生來這裡取經。一位畢業生做我們的導覽，從對話中看到古巴的未來與希望。他說目前古巴非常封閉，只開放早上8點至10點可以上facebook與外界聯繫的時間，因此他每天的工作是從10點鐘開始。我們可以體會出古巴青年盼望開放及與國際接軌的心聲。古巴已經是處於不得不改革開放的歷史轉折點。

共產主義是一個失敗體系

古巴的經歷，驗證了共產主義只能達成均貧，不能帶動社會進步的事實。其他的共產政權如朝鮮、委內瑞拉也都非常貧窮，而且搖搖欲墜，只能靠極權暴力的統治，加上中共與蘇聯的支援才能生存。目前只有越南因擁抱資本主義而欣欣向榮。中共最奇特，在共產主義走不下去，不得不假裝擁抱資本主義，從自由民主世界賺取大量財富，成為世界第二經濟體。近幾年來終於暴露猙獰的真面目，原來中共消滅自由民主社會的決心並未動搖，而且正在積極的進行中，香港事件就是最好的例証。覺醒後的美國正率領自由民主陣線，全面切割並圍堵共產中國。而中共在習近平的領導下全面左轉，走回毛時代的個人極權統治，在共產末路狂奔。

這次古巴的騷動必定會驚動很多人，包括美國境內的左派人士。數十年來帶有左派思維者把持美國教育界，影響之下美國人對社會主義/共產主義有過度的好感與期盼，希望這次古巴的騷動能驚醒一些人。正如日前拜登總統所說的：「共產主義是一個失敗體系，社會主義也不是一個有用的替代品」。



1961年的切·格瓦拉（左）和斐代爾·卡斯楚（右）。圖／擷自維基百科，公有領域