環保署長張子敬今7日(五)拜會時代力量立委陳椒華。陳椒華向張子敬反應彰化縣環境保護聯盟昨參加環評會議遭禁止直播之事，陳強調立法院協商會議都已直播，希望環保署能檢討「環境影響評估審查旁聽要點」，讓會議更公開透明。

此外，而關於發言三分鐘的限制，期望署長與會議主席溝通，希能更有彈性。張回應可檢討，會再跟環評委員溝通可接受的方式。

陳椒華並提出許多長期關心的議題，陳指這次是她進入立法院體制內之後，首次跟環保署長和業務處長的初步溝通。張署長表示，會對問題進行了解、檢討、研究，及找相關單位協調，再看後續如何解決。陳椒華期望環保署能重視這些她和環團多年來關心的問題。

「黑箱再現？彰濱工業區垃圾處理廠增建環評 環團欲直播遭禁」。根據環境資訊中心報導：環保署（6日）審查「彰濱工業區事業廢棄物處理廠環評變更案」的專案小組第四次初審，彰化環保聯盟到場關注，祕書吳慧君按慣例欲進行會議直播。環委朱信卻動用主席權徵詢環評委員意見，有游勝傑、袁菁、李培芬等三位環評委員舉手反對，成為2009年訂定《環評審查旁聽要點》以來首次錄影遭禁止的案例。

吳慧君表示，彰化環保聯盟一向堅持資訊公開，參加會議都會進行錄影直播，讓關心的民眾能線上參與。「雖然旁聽要點一直都有，但無論直播或錄影從來都沒有被禁止過。」他表示，對於環評委員的反對感到相當失望，過時的旁聽要點也有修訂的必要。

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