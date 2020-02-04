​為了讓台灣不再成為全球的防疫孤兒，除聯合友邦設法進入世衛，一方面華航也要改名，不論用靚美的FORMOSA或響亮的TAIWAN，都可以避免被CHINA綁架拖累。圖／截取自華航（youtube CHINA AIRLINES）

新聞報導，義大利出現武漢肺炎首例確認病例後，義大利飛航日昨公告禁止所有來自中國、香港、澳門、台北的航班入境，華航羅馬航線首當其衝，長榮航空即將開航的米蘭航線也受波及。我國外交部表示，這是義大利政府基於錯誤認知所作成的錯誤決定…..

華航雖不背車輪旗了，但CHINA的枷鎖還綁在身上，國際地理知識或政治認知不足的歐美人士，憑直覺必定會認為那是「中國」的飛機，因為全世界只有一個「中國」(中華人民共和國)，這是無可否認的事實，也是普遍公認的事實，只有國民黨人還在自欺欺人！

因為不擁抱「中國」（中華民國）之名，「中國國民黨」就沒有在台灣存在的價值和必要了。

中共蠻橫打壓 台灣被排除於WHO門外

台灣因為中共的蠻橫打壓，被排除於WHO(世衛)之外，必須與全球的流行傳染病孤軍奮戰，從23年前的口蹄疫，到2003的SARS，到2018年的非洲豬瘟，到這次的武漢肺炎都是。這幾次都不見國民黨人及親中名嘴藝人出來譴責中共的鴨霸不人道，反倒是槍口朝內，辱罵執政當局的防疫措施，這是哪門子的怪事哉?

幸好，台灣的醫療水準在全球名列前茅，有目共睹，且樂於分享並助人，所以，德不孤必有鄰，許多友邦(日本、美國、加拿大…)這次紛紛雪中送炭，跳出來聲援台灣，或要求世衛讓台灣以觀察員身份參與WHA(年度大會)，或呼籲讓台灣加入WHO的組織….

為了讓台灣不再成為全球的防疫孤兒，我們除了一方面繼續努力，聯合友邦，設法參與大會、進入世衛，一方面也要華航改名，不論用靚美的FORMOSA或響亮的TAIWAN都好，都可以避免被CHINA綁架拖累，妨礙國人出國的權益；如果能夠連護照封面的國名都直接用TAIWAN(台灣)，不要加上不倫不類的ROC，讓國人到任何國家（140幾個免簽證國）旅遊，都可以昂頭挺胸，不再被誤認為野蠻國度之不受歡迎的國民而受到刁難阻撓，那該多麼好。

FORMOSA萬歲！TAIWAN（台灣）萬萬歲！