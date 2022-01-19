斯洛維尼亞總理亞內茲∙楊薩（Janez Jansa）讚揚台灣是一個「民主國家」，並稱斯洛維尼亞正在與台灣就互設貿易代表處一事進行商談。

楊薩是在接受印度《全印電視台》（Doordarshan）採訪時作上述表示的。《全印電視台》1月17日播出了這次訪問。

楊薩在接受訪問時表示，台灣是一個尊重國際民主標準和國際法的「民主國家」，而斯洛維尼亞與台灣正在討論互派代表一事。

「這不是大使館的層級，而是跟許多歐盟國家已經有的機構一樣，」他說。

「如果我們前幾年的聯合政府夠牢固的話，我想我們早已建立這樣的貿易代表處了，因為這個問題是互利的，」楊薩說。

楊薩並未透露斯台雙方有關設立貿易代表處的談判已經進行到哪一步，也沒有說明斯洛維尼亞是否會步立陶宛的後塵，讓台灣用「台灣」名義在斯洛維尼亞設立代表處。

立陶宛去年不顧北京的抗議與反對，同意台灣在維爾紐斯設立「台灣代表處」，結果遭遇北京強大的政治壓力和經濟制裁。北京不僅將與立陶宛的外交關係從大使級降為代辦級，而且全面封殺立陶宛商品進口，連其他歐盟國家含有立陶宛產零部件的商品出口中國都受到株連。

美國和歐盟都對北京的脅迫行為表達譴責和反對，但北京並不為所動。

楊薩表示，他並不認為台灣代表處的名稱是個問題，並表示中國對立陶宛反應過度。



斯洛維尼亞總理亞內茲∙楊薩（Janez Jansa）表示，台灣是一個尊重國際民主標準和國際法的「民主國家」，而斯洛維尼亞與台灣正在討論互派代表一事。圖／擷自DD INDIA影片

「絕大多數歐盟國家都與台灣建立某種代表機構。立陶宛也不例外。對代表處的稱呼有一些小小的不同，但這並不重要，」楊薩說。

「每一次歐洲有國家建立這樣的代表處，中國都會抗議。但他們從未像這次這樣出手這麼重。試圖孤立一個30年前剛剛贏得獨立的小國太恐怖了。」

台海兩岸自中華人民共和國1949年建政起就一直分治分離，互不隸屬。但北京一直視台灣為其領土主權的一部分，並且誓言即使動武也要實現兩岸的統一。北京也因此在國際上試圖孤立台灣，一方面反對其邦交國與台灣發展任何有官方性質的關係，另一方面則阻止台灣參與很多重要的國際組織。

目前世界上有很多國家都與台灣互設代表處，但是這些代表處一般都以「台北」而不是「台灣」為名義。立陶宛是第一個同意台灣以「台灣」名義設立代表處的北京邦交國，因此遭到北京強力的封殺。

楊薩在接受印度電視台採訪時還對北京阻止台灣參與世界衛生組織（WHO）表示遺憾。

「我覺得讓一個鄰國成為該組織的一個成員對中國也有利，因為我們在這次疫情中看到，病毒並不認國界，」他說。

楊薩表示，斯洛維尼亞目前與台灣保持「正常的關係」。而當他看到台灣應對疫情有成效時，他曾親自致電台灣的衛福部部長陳時中，以便交流經驗。

楊薩在談到台灣問題時，還特別強調，台灣未來的統獨問題應該由台灣人民自己決定。

「如果他們希望加入中國，如果這是他們的自由意志，未受壓力，未遭軍事干預，未遭訛詐，沒有像現在香港發生的戰略欺騙，那我們也會對此支持，」他說。

「但是如果台灣人民希望獨立生活，我們也會支持這一立場。」

楊薩在接受印度媒體採訪時針對斯台關係的正面表述受到台灣外交部的歡迎與高度評價。

台灣外交部發言人歐江安星期二在線上例行記者會上表示，楊薩是台灣多年的友好朋友，也曾數度訪問台灣。他針對當前國際局勢發表的真知灼見，外交部表達高度歡迎和誠摯感謝。