維儂瓊斯身為民主黨籍喬治亞州眾議員，卻支持川普，引起軒然大波，他表示，並未想要轉換黨籍，支持川普，純粹是贊同川普的經濟政策、黑人大學教育政策，以及司法政策。

參考： 原文

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周一晚上，我在共和黨大會上發表支持川普演說，身為一個在美國深南部出身的黑人(能登上共和黨大會演說)，想想，這是多麼大的光榮。

(譯注：深南部指美國最南部數州，是歷史上黑奴種植棉花最廣的數州，也是黑人社經地位最困苦的數州。)

我的雙親教育程度很有限，但是他們灌注了堅定的價值思想體系給我，為我打下成功的基礎，他們強調勤奮工作的重要性，尊重他人，以及永遠相信全能的神。若沒有他們無條件的愛與支持，我不可能成為今日的我，我的一切都要歸功於他們。

很多人對我參加共和黨大會支持川普感到疑惑，我不怪他們。

我的黑人同胞，被預期要符合特定的樣板，以特定的方式思考。我們被社會制約成盲目的支持民主黨，永遠不偏離他們半世紀以來植入我們的想法。

我演講的目的，是要做為一記文化衝擊，協助其他黑人同胞掙脫白人左派安在我們身上的群體思考鐐銬。像我這樣的美國黑人，是擁有自由心智的自由人，你聽聽喬拜登那副德行? 我們不是只會服從民主黨選舉心願的單一思考群體。

觀察2016年總統大選之後，在我看來川普總統是萬中選一的能認知到這點的的共和黨候選人。他打破了我相信是虛假的民主黨說詞：共和黨不關心美國黑人。

川普向數千萬美國黑人高呼他的名言：「●的你們到底有啥可失去的？」完全意料之中的，左派主流媒體與政治正確魔人玻璃心碎滿地。

川普這種政客竟敢試圖越過界，鼓勵黑人選民試試讓他執政。

我非常感激他這麼做。

自從川普總統就任之後，他挪出關鍵的資金，資助傳統黑人大學。我身為北卡中央大學驕傲的畢業生，我知道傳統黑人大學對年輕黑人男女來說是多麼重要的跳板，讓他們得以靠著勤奮向上完成美國夢。

川普總統也施行了歷史性的司法改革，簽署兩黨通過的《更生起步法》( FIRST STEP Act)，有助於反轉黑人與棕色人種族群因1994年《犯罪法》而造成的大量監禁問題，而別忘了，是誰在柯林頓時代，幫兇寫成造成問題的《犯罪法》──就是喬拜登。儘管拜登否認，但《犯罪法》造成大量監禁問題的證據，只要看拜登的副手賀錦麗的詳述就知道了：

「1994年犯罪法...的確造成我國大量監禁問題，它鼓勵也是美國第一次有了『三振出局』法，它資助在美國建設更多監獄。」

對美國黑人來說，謝天謝地，川普總統持續改正喬拜登留下來的這個失敗法案。

川普總統一馬當先挑戰我們這個年代的人權問題：學校選擇權。川普政府堅信每個美國小孩，不論黑白，都應該擁有能根據所居住區域取得高品質教育的權力，推動政策讓更多小孩能上他們所選擇的學校。這對少數族裔來說更為重要，因為少數族裔往往(在民主黨的惡政下)被迫進入更少資源與更少合格老師的學校。

儘管左派媒體言之鑿鑿地噁爛抹黑攻擊，但我支持川普並沒有拿到半毛錢，川普總統(是靠著政策)贏得了我的支持。行動遠遠勝於雄辯，川普總統在任期間推動的歷史行動，改善了許多美國人的生活，不分種族、背景、信仰、教條。

這就是為何我將在11月3日投票給川普總統，我相信數百萬沉默的多數也會與我一同。