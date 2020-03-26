川普把COVID-19叫「中國病毒」，名符其實，有何不對？已成中國應聲虫的WHO，反駁說，造成種族歧視，欲加之罪，有何對？。圖/取自jabin botsford 推特

我本來就才疏學淺，現在又年老體衰，對太深的宗教、文化、哲學問題，搞不懂，不幹說三道四，亂說話。

最近，因為對習皇帝的專制政權引爆的武漢肺炎，禍延全世界，造成人類大災難，聽到有人用「黃禍」形容它，因傳神，也用它。我雖強調是種族歧視文字，但也引起幾位好友不以為然。

我有說明，但難說清楚。我一生最恨種族歧視，不贊成民族主義。白人（法國、德國、英國、美國）的民族主義不好，黃人（中國、日本、韓國）的民族主義一樣不好。

幾千年來，中國人以中原帝國自居，漢人之外都是「夷」，北狄、西戎、南蠻、東邊的日本人是倭寇。這當然是種族歧視的語言。

我一生教學政治，瞭解「政治是可能的藝術」（Politics is the art of the possible），認定自由民主人權的民主政治是「最壞」也是「最好」的「藝術」（邱翁的話）。民主政治沒有國界、種族、文化、宗教之分，全世界、全人類通用。

那是普世價值。我相信民主、不相信民族主義，更反對專制政治。我的價值取向，簡單明白。

所以，我用「黃禍」，不是19世紀白人說的種族歧視的「黃禍」，是反自由民主人權的東方專制政治、習皇帝獨裁政權的「黃禍」。我同意，有混淆視聽之處。是我不對。

白人罵黃人「黃禍」，不對、可惡。但台灣的中國人、國民黨、連戰、馬英九、吳斯懷，親專制中國、反民主台灣獨立，反對和民主美國聯盟抗拒專制中國侵吞台灣，何嘗不是價值混亂，是非不明，一樣不對、可惡。

老毛搞革命，創建帝國，大躍進、文化大革命、老鄧的六四天安門、習皇帝的武漢肺炎、西藏、新疆的「種族清洗」（ethnic cleansing），殺死千萬中國人（漢人、藏人和維吾族人），對中國人，何嘗不是「黃禍」？

秦治皇到習皇帝，2千2百多年來，專制政治廹害億萬中國人。到21世紀，14億中國人還不能享受自由民主人權普世價值，這何嘗不也是「黃禍」？

川普把COVID-19叫「中國病毒」，名符其實，有何不對？已成中國應聲虫的WHO，反駁說，造成種族歧視，欲加之罪，有何對？

誰戴著種族顏色的眼鏡看事情？那是羅生門的問號，無答。

「Stupid! It's not the color. It's politics.」（笨蛋！不是顏色，是政治）。