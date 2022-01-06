美國頂尖醫學專家呼籲，研發針對新冠病毒未來變種毒株的通用疫苗迫在眉睫。衛生安全專家說，研發出一種針對冠狀病毒的「萬能疫苗」不僅是可行的，而且對於預防其它冠狀病毒疾病大有裨益。

拜登總統的醫學顧問安東尼·弗契醫生與其他兩位美國國家過敏和傳染病研究所的醫學專家，去年12月15日在《新英格蘭醫學雜誌》上聯名發表文章說，新冠病毒（Covid-19）不太可能被消滅，而且當前已有的疫苗在預防病毒新變體方面的能力也太有限。另外，其它的冠狀病毒也可能會從動物身上溢出，可能造成未來大流行。

他們認為，為了克服這些問題，研究界應該「全力以赴地致力於」開發「第二代」新冠狀病毒疫苗，針對整個冠狀病毒的遺傳譜系。

「萬能疫苗」的可行性

去年11月初，美國媒體報導了弗吉尼亞大學醫療系統（The University of Virginia Health System）的醫生們正在努力研發一種能夠應對新冠病毒各種變異毒株的「萬能疫苗」（universal vaccine）的消息。

據參與這項研究的弗吉尼亞大學醫學中心的科學家說，他們研發的這種新的疫苗，可以提供針對新冠病毒和其它冠狀病毒的現有和未來變異毒株的保護，並且每劑的成本只要大約一美元。早期的動物試驗中，已經顯示出有希望的結果。

研發這種疫苗的科學家們通過讓豬感染新冠病毒（SARS-CO-V2）的活體表親病毒來測試潛在的疫苗，而這些疫苗在實驗和研究中證明是有效的。

弗吉尼亞大學醫學中心的史蒂文·蔡希納（Steven L. Zeichner）醫生在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）地方電視台採訪時介紹說，他們研發的新疫苗針對病毒的一個區域，該區域的病毒已表明不會變異。「這意味著我們將要開發的疫苗將是一種抗變異的疫苗，甚至是一種通用的冠狀病毒疫苗。」

蔡希納醫生及其團隊已經確定了病毒上的一個區域，其中的遺傳密碼在變異過程種沒有變化。它被稱為融合肽（fusion peptide），能夠讓病毒與人類宿主細胞的表面融合。它可能會成為新冠病毒盔甲上的致命裂痕。

與此同時，據美國國防新聞網站《防務一號》（Defense One）去年12月份報導，美軍沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）的研究人員，在過去的近兩年來也一直在研製一種能抵御所有新冠病毒的疫苗，據信即將推出能有效對付包括Omicron變體病毒在內的所有新冠病毒的疫苗。

儘管醫學界已經頻頻傳出研發新冠病毒「萬能疫苗」進展結果令人振奮的消息，但是人們希望知道的答案是：這種通用疫苗的可能性有多大。

美國之音採訪的醫學專家均認為，研發一種能夠預防冠狀病毒所有變異毒株的通用疫苗，將會成為控制新冠病毒疫情非常重要的方法；而且研發出一種通用疫苗的努力是非常可行的。

「一體健康倡議」（One Health Initiative）的共同創始人和政策研究員勞拉·卡恩醫生（Laura H. Kahn, MD）對美國之音說，儘管新型冠狀病毒就像流感病毒一樣將會繼續存在下去；但所幸的是病毒本身的薄弱環節，為萬能病毒的研發提供了可能性。

「因為它只是部分刺突蛋白髮生了變異，而病毒的其它部分則沒有太大變異。因此，病毒中不太可能改變的那一部分，就可以成為通用疫苗的抵禦目標，」 卡恩醫生說。

美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）衛生安全中心資深專家阿梅什·阿達利亞醫生（Amesh Adalja, MD）對美國之音表示，研發出一種針對冠狀病毒的「萬能疫苗」，對於預防其它因冠狀病毒導致的疾病來說，也是大有裨益的。其中的一種情況就是，導致人類大約25%普通感冒的罪魁禍首，也是一種冠狀病毒。如果有了這種針對冠狀病毒的通用疫苗，就可以將這些普通感冒病例消除掉。

阿達利亞醫生說：「薩斯病（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）仍然是對人類健康的威脅；因此，如果有一種可以消除這些病毒威脅的疫苗，則將是一件很受歡迎的事情。當前實現這一目標的技術是可行的，而且早期數據看起來不錯。」

COVID-19終將成為「地方性流行病」

目前，越來越多的醫生和科學家認為，新冠病毒疾病將會成為與人類長期共存的疾病，最終將會成為一種像是流感那樣的「地方性流行病」（endemic），經常會在特定人群、或者特定地區出現和流行。

科學家們普遍預計，導致當前疫情的新冠病毒將會無限期地傳播，病例數目會逐漸變得更少、更具可預測性。新冠病毒終將成為像人類已經學會應對和處理的許多其它病毒一樣。不過，目前尚不清楚，新冠病毒是否會比其它地方性呼吸道病毒具有更大的健康風險。

總之，醫學科學家們的普遍共識是：雖然不能完全消滅新冠病毒，但是新冠病毒疫情全球大流行終將結束，新冠病毒疾病將會走出大流行階段，進入地方性流行階段。而地方性流行意味著該病毒將在全球部分人口中，持續傳播多年，但其流行率和影響將降至相對可控的水平。因此它最終更像是流感，而不再是世界性的重大疾病。

美國波士頓大學流行病學家埃莉諾·默里（Eleanor Murray）接受沃克斯傳媒新聞網（VOX）採訪時解釋說，將一種疾病歸類為「地方性流行病」（endemic），要求該病的感染率必須在幾年內，某種程度上基本穩定下來，而不是像當前的新冠病毒疫情大流行那樣，不斷出現令人意想不到的大規模的全球激增。

「如果某種疾病的基本傳染數（reproductive number）穩定在1上，這種疾病就可以稱作是地方性流行病。這意味著，就平均來算，一個感染者只會感染另外一個人，」默里說。

早在去年秋季Delta變異毒株開始出現時，一些公共衛生專家表示，他們認為Delta變異毒株，可能就是這次新冠疫情的最後一次重擊，新冠病毒疾病可望在2022年成為地方性流行病。

然而，隨著Omicron毒株的出現，這一前景似乎更加飄渺不定。新冠疫情世界性大流行，究竟何時才能成為一種可控可治的地方性流行病。如果不是2022年，那麼會是2023或者2024年？

約翰斯·霍普金斯大學衛生安全專家阿達利亞醫生告訴美國之音：「我認為世界上許多國家，特別是發達國家，將在2022年底之前達到只在州內或省內流行的區域流行，」而新冠病毒在其它國家的時間段則會更長一些。