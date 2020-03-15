中央流行疫情指揮中心今（15）日宣布，即日起提升埃及旅遊疫情建議到第二級「警示」；考量國外疫情，疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲，這段時間沒有必要的旅行，千萬要忍一忍。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今（15）日宣布，埃及近日武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）病例數快速增加，包括台灣在內多國，已合計超過20例從埃及返國後發病個案，即日起提升埃及旅遊疫情建議到第二級「警示」。

指揮中心今天召開記者會說明，截至目前，埃及確診數已達109例，單日新增42例，且恐有檢驗量能不足，病例數低估情形，包括台灣、美國、日本、法國等多國及香港已通報多起具埃及旅遊史個案。

其中，著名景點尼羅河遊船發生數起大型群聚感染事件，導致台灣、美國、日本等已合計報告超過20例自埃及返國後發病旅客。

此外，鄰近國家如卡達、科威特已宣布對埃及籍人士進行入境管理，另該國歐洲旅客多，但仍未對其採取相關入境管制或檢疫措施。

指揮中心宣布，鑑於國人至當地有感染風險，自即日起提升埃及旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心指出，因應國際武漢肺炎疫情發展，目前已將中國大陸(含港澳)、韓國、伊朗、義大利旅遊疫情建議列為第三級：警告(Warning)，避免至當地所有非必要旅遊。

另，自3月17日起，歐洲申根國家(法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登)及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級，台灣時間自3月14日14時以後登機返國者，列入居家檢疫14天。

指揮中心進一步表示，目前日本、新加坡、巴林王國、科威特、美國(華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州)、埃及以及歐洲11國(法國、德國、西班牙、奧地利、比利時、丹麥、冰島、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士，將於17日升為第三級)列為第二級：警示(Alert)，前往當地應採取加強防護措施；其餘未列入第二級及第三級之國家與地區皆為第一級：注意(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施，指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整旅遊建議範圍。

由於今天新增的6例病例，全部都是境外移入，疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲，這段時間沒有必要的旅行，千萬要忍一忍，畢竟是風險很高，將病毒帶回台灣，大家都得不償失。