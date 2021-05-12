星期一，2021年5月10日是第74屆世界衛生大會在線報名的截止日期，自2017年以來，台灣已經連續5年沒有被邀請參加，因為台灣拒絕承認所謂的九二共識。然而，世衛組織的秘書處好像中國的一個行政部門，秘書長譚德塞更類似習近平的一名工作人員，完全聽命於中國的指示去行事。中國外交部批評美國國務卿布林肯所說：「將台灣排除在世界衛生大會之外會，危害了全球衛生目標」，是個政治謊言。中共說：「沒有人比我們更關心，台灣人民的健康與福祉。台灣參加國際組織，包括與世界衛生組織有關的活動，應按照一中原則處理。」

真是一派胡言！中國一再強烈宣稱，台灣是它不可分割的一部分，卻拿不出任何法律文件來支稱他們的立論。根據馬關條約，台灣的全部主權已於1895年4月17日，就永久割讓給日本。第二次世界大戰後，中國即宣稱擁有台灣的領土主權，並指控美國違反了聯合國憲章，侵占了中國領土（指台灣）。然而，聯合國安理會於1950年11月30日，經第530次會議以9票對1票，否決了這一指控，給了中國和國際社會一個非常明確的答案。 1971年10月25日所公告的聯合國第2758號決議明確指出，中華人民共和國是中國的唯一合法政府，但根本沒有提到台灣。因為台灣自中國誕生以來，就從未成為中國的一部分，中華民國於1912年成立，而中華人民共和國在1949年成立，在那些時日台灣都仍屬日本的領土。

COVID-19於2019年12月起源於中國武漢，已導致全球超過1億6千多萬人被感染，超過333萬人死亡。它已成為一個全球性的疾病，病毒在世界各地到處流竄。現在，它已是正式被定名為致命的世界大流行病。該病毒已從中國傳播到東亞、中東、歐洲、北美、南美，現在又回流嚴重襲擊了東南亞，使印度陷入了巨大的困境，每天有超過30萬以上的新病例、和3000人死亡。日本、尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾代夫、泰國、柬埔寨、印尼也都有了新麻煩。科學家和醫生們都同意變種病毒，具有更強的傳染性。它們似乎更容易傳播，更可能增加死亡風險。

對抗疫病需要全球一致

俗話說，星星之火可以燎原。國際社會必須攜手合作，共同努力克服這一流行病。自疫情爆發至今，台灣都是單打獨鬥，力抗病毒。國際社會怎麼可以，讓台灣獨自對抗這個世界大流行病呢？我們不能忽視，來自世界任何角落的任何潛在危機。世界衛生組織的主要目標是，使所有世人都能，獲得最高的健康水平。台灣人作為世界人類的一份子，應該有權利參與全球世界衛生組織。

台灣有超過一百萬人長年在中國居住或工作，對於未來的流行病和大流行病，我們處於疾病檢測的最前線。儘管如此，我們仍然非常努力地在對抗這個病毒的傳染，我們不僅保護自己的人民，也對世界各地有需要的人民提供幫助。遺憾的是，僅僅就因為中國為了一己之私地反對，卻使台灣至今仍然被世界衛生組織拒絕，無法參加世界衛生大會。

中國總是曲解聯合國2758號決議、來拒絕台灣的入會申請。但這太離譜了。美國國會於4月19日提出了一項、名為「台灣國際團結法」的法案，來澄清聯合國決議文，僅涉及中國代表問題，與台灣法理地位完全無關。中國既不代表台灣，也不擁有台灣的主權。可恥的是，中國總是肆無忌憚地霸凌它的鄰居台灣，卻完全拿不出任何法律文件，來合理化它的鴨霸行為。

中國曲解聯合國2758號決議

美國國務卿布林肯於5月7日說：「台灣是可靠的伙伴，充滿民主活力和世界福祉力量，將台灣排除在世界衛生大會之外，將不利於我們為控制流感大流行，和預防未來健康危機所作的國際集體努力。」

是的，台灣致力於成為國際社會盡責、良善的一員，台灣也已準備盡其最大努力為世界作出貢獻。自大流行爆發以來，台灣已向世界捐贈了數以千萬計的口罩。是的，台灣可以提供幫助世人，台灣也正在提供幫助。但是，台灣自己本身也需要別人幫助，以加入國際社會，特別是世界衛生組織。

第74屆世界衛生大會，視訊會議將於今年5月24日至6月1日舉行。全球台灣人向台灣當政者，及國際社會發出強烈的呼籲：請以台灣為主體為台灣發聲、提出申請，幫助台灣參與世界衛生大會！請幫助台灣成為世界衛生組織的一員，讓台灣能夠有意義的參與國際社會組織。



美國國務卿布林肯於5月7日說：「台灣是可靠的伙伴，充滿民主活力和世界福祉力量，將台灣排除在世界衛生大會之外，將不利於我們為控制流感大流行，和預防未來健康危機所作的國際集體努力。」圖／擷自美國國務院flickr