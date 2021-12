引言

檢察官於 10 月 22 日起,向台北地方法院聲請 「拘留、通緝」待留美國的彭文正教授 。同一檢察官後續聲請,共達六次,醞釀一個月。那或是有意拖延時日,達到避免蔡英文總統公訴彭文正毀謗案的「實質」審判。檢察官控告毀謗,被告的反證資料,早被公訴人假總統特權,以「絕對機密」等級的「密件」,封存整整 30 年,至 2049 年底。如此,公訴人總統在第一時間依靠權勢「封存」證據,瞬即構成誣告嫌疑。檢察官知情,為避免「實質」審判,當然就假「拘留、通緝」之名,行預定大事化無事的「吃案」之實。未料,因台灣「司法權不及於美國,拘提不便」,而且被告待留美國託由二位律師出席在台北的「準備庭」,台北地院仍然決定以未出席「準備庭」為由,「未審先判」, 對彭文正發布通緝令 ,時效自 2021年11月19 日起,到 2035 年 3月 19日為止 。

這是一件聞所未聞的總統告平民毀謗,加上違法亂紀,內容空洞的「通緝」案件。難怪「通緝」聲一響,輿論譁然。對「論文門」原本近乎無聲無息的台灣媒體,開始報導。有意「補習速成」背景資訊的讀者,可參考維基百科以「 學位門 」為題的報導蔡英文學位門。

一聲「通緝」 輿論譁然

一向關心「論文門」的讀者,對三個禮拜「美國通緝」的新發展,必定已經熟悉,筆者無庸贅述。在此僅為平時並未關心「論文門」或支持「蔡論文」的讀者,摘要如下:

在台灣

11/20 TVBS 媒體自我審查中斷訪問!理由:因為是通緝犯 ;11/23 全球首例 妨害名譽通緝案件 !法界質疑司法是否成為政治打手?;11/25 彭文正本人被通緝後大反擊 ,聲言提告六位司法官論文門共犯 ;11/29 個人醜聞不該全國陪葬! 譴責詐欺總統立即下台記者會 ;11/30 「論文門」最新進度曝光後 總統府回應了 媒體人脫口8字 ;12/03 海水退潮政治大學率先穿褲?起義揪假博士

在美國、英國

11/22 美國獨立媒體人 Michael Richardson 於他的 Richardson Reports 撰文報導「 流亡台灣的中華民國對台灣媒體人彭文正發表評論蔡英文總統博士論文的通緝令,無法在美國執行。 」;

11/26 根據英國「資訊特任官辦公室 IOC」11月26日資訊自由法 FOIA 2000 號決定通知主文,LSE 最高權力機構校務評議會 (Council of LSE) 否認持有蔡英文的博士論文口試及口試報告。 林環牆臉書

論文「門」、水「門」—「門」當「互」對

「論文門」護航者強調:「論文門」無「門」可言

美國獨立媒體人 11 月 22 日「發表蔡論文評論的通緝令,無法在美國執行」的 PO 文剛出,台美 I Love Taiwan 論壇上,就有蔡英文博士論文的護航者指出,質問者不應該在信、文中,以「論文門 ThesisGate」來談論蔡論文,因為此「論文事件」,無「門」可言。意思指的是,全體護航者所信奉的一份「聖旨」(參見以下 「聖旨」的疑點重重 ),述及倫敦政經學院(LSE)早於 2019 年 10月 8 日在 LSE 網站上報導:(原文第二段)「我們可以清楚地看到,倫敦政治經濟學院 LSE 和倫敦大學 UL(當時的學位授予機構)的記錄證實,蔡博士於 1984 年正確地獲得了法學博士學位。」原文 “We can be clear [that] the records of LSE and of the University of London - the degree awarding body at the time - confirm that Dr Tsai was correctly awarded a PhD in Law in 1984.”

護航者又說:「如果你『美國自由媒體人』有任何蔡總統的不法行為的證據,就拿出來!否則,停止這種暗示,假裝你是一個公正的尋求真相的人。」這些「無『門』可言」、「停止這種暗示,假裝你是一個公正的尋求真相的人」信口開河的評論,讓我感到驚訝。

筆者的回應:

「聖旨」的疑點重重

筆者之所以稱 2019 年 10 月 8 日 的 LSE「聲明」 https://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2019/j-October-2019/LSE-statement-on-PhD-of-Dr-Tsai-Ing-wen 為「聖旨」,是因為此聲明一出,朝野上下群情振奮,歡聲雷動。至今是皇上詔告天下的「聖旨」,是「論文門」護航者同心共鳴,黨同伐異,打群架的辯論依據。

詳讀後才知道,「網站」本身其實有二問題(一、二),「聖旨」聲明內容分五段(1 - 5),有五疑點。如下:

「網站」本身的問題

一、此 LSE 新聞網站雖為 LSE 所設,但並不是 LSE 校方專用的網站,發布的新聞不全是 LSE 官方消息。握有許可的外人,皆可在此 LSE 網站 PO 文。因此,PO 文者,不一定是 LSE 和/或 UL 的官方人士。

二、網站中的「最近新聞(Latest news) 」,包括四個欄位(名稱 - 目前 PO 文數目):新發佈(New release - 555)、主要研究(Research highlights - 80)、校園近況(Around campus - 67)、外界新聞(In the press - 10)。這則「聖旨」聲明 (Statement),是長久以來此 LSE 網站總共 712 PO 文中,形同廢墟的「外界新聞 (In the press)」欄位中,寥寥 10 篇 PO 文的一篇。

「聖旨」聲明五段內容的五疑點

第 1 段:PO 動機是,答覆外界對蔡英文有無論文的醜聞。聲明導向不言可喻。

第 2 段:這樣嚴重的有無博士學位爭論,LSE 和 UL 用「外界新聞」發表澄清,極失學院尊嚴。因而起段「We 我們」,可合理懷疑,既非LSE 亦非 UL。甚且,雖已爭論二年多,LSE 和 UL 從未出面澄清此聲明是否 LSE 或 UL 的官方聲明。

尤有甚者,LSE 「魚與熊掌不可得兼」— ICO 這次公布「LSE 否認持有蔡英文博士論文口試委員名字和口試過程的有關的資料」,與此聲明第 2 段開門見山所述「我們可以清楚地看到,LSE 和 UL(當時的學位授予機構)的記錄證實,蔡博士於 1984 年正確地獲得了法學博士學位」的話直接衝突。

總統府回應,發言人張惇涵強調「對此,總統府發言人張惇涵今回應稱,總統府仍不厭其煩重申,蔡總統的博士學位,只有求證 LSE校方是唯一且正確的管道,LSE 校方已公開證實過『蔡博士確實於1984 年取得法律博士學位』,期盼社會各界以 LSE 校方的正確資訊為事實基礎,勿受錯假訊息所誤導,也勿以訛傳訛。」

「聖旨」此段聲明中,明確指出「當時的學位授予機構」是 UL。張惇涵不提也可查問 UL,直接打臉 ICO 決定報告,理由安在?真是此地無銀三百兩。

張惇涵說應該查問 LSE?LSE 不存資料,如何獨立正確答問?圓謊不成,總統府真在愚弄百姓!

第 3 段:Senate House Library 並無接到合格論文紀錄。

第 4 段:IALS 沒有收到蔡論文的紀錄。IALS Index Title 並不是合格論文本身。

第 5 段:「蔡英文最近 [2019] 向倫敦政治經濟學院圖書館提供了論文《不公平貿易慣例和保障措施》的個人副本,可在圖書館閱覽室查看。據我們了解,蔡博士還向台灣國立中央圖書館提供了她個人副本的數字版本。」

睜眼說瞎話,這兩項「個人副本」和「個人副本的數字版本」,保證絕對不是蔡英文 1984 年的合格論文。



2019年9月12日蔡英文總統論文原稿展出記者會。圖/總統府發言人臉書直播影片

「論文門」有「門」可言

是的,「論文門」有「門」可言。「論文門」得名於「 美國參議院水門事件委員會 」的「水門」一詞。它對尼克森醜聞的聽證會從 1973 年 2 月 7 日到 1974 年 6 月 27 日持續了 17 個月 。尼克森不法行為的證據是他自己的 1971-1973 年的「 白宮錄音 」 。顯然,如果沒有尼克森的白宮錄音帶,就沒有Bob Woodward 和 Carl Bernstein 的普利茲獎可言。

同樣,「論文門」是關於蔡英文自己的假博士論文,也就是她沒有博士學位的醜聞。如果蔡英文在1983-1984 年間拿得出她的合格論文,就沒有林環牆、賀德芬、彭文正、Michael Richardson 等人的「論文門」調查了; 「論文門」早就消失,也早就被遺忘了。因此,沒有人需要提供蔡英文沒有合格論文的證據,因為她本人早就已經提供了她自己的兩個造假行為的關鍵證據:

造假行為(一):蔡英文一直堅持說,她的「合格博士論文」原件和所有副本,自 1983 年以來,就已全部丟失。

造假行為(二):她在 2019 年 9 月 23 日的總統電視新聞發布會上,由總統府發言人展示了她三十八年前草率寫成,近五百錯字的泛黃過時草稿,告訴觀眾,是她的合格博士論文。

時至今日,以上二個蔡英文爭執的,仍然是她至今自以為是的兩個假證據,毫無疑問。可見,需要拿出蔡總統的不法行為的證據的人,不是別人,是她自己。

我曾經和一些朋友開玩笑說:蔡英文的博士學位的授予單位的數目,和她的支持者的數目一樣多。每個支持者都用他自己的主張,來認定蔡英文必有博士學位,認為他們可以考慮蔡英文的需要,改變 UL 的博士授予章程。

可是,何苦來哉?護航者所持的理由並不是蔡英文的理由,蔡英文自己從未承認他們的理由是她自己的理由。她自己有三個理由,就是上述的「聖旨」,合格論文正本以及所有副本全部遺失,以及發黃的散張草稿,就是她的合格博士論文。

結語 「論文門」何時破案?

「論文門已經破案」了 — 「論文門」律師李振華在 8 月 27 日的臉書上,曾經這麼肯定的說過。三個月後,彭文正教授於 11 月 28 日的《政經關不了》節目上,也這麼說「破案!英國判決出爐。」可是,眾所週知,只聞樓梯響,不見人下來,「論文門」九條命,還未破案。

「論文門」是世紀大醜聞,「政治破案」要有全民共識,是何等難事!對決的兩方,正方質問者依靠的是,看不見的「女媓的新衣」,負航者依靠的是想奉承的「女媓的心意」。

蔡營的守勢是攻勢,是黨同伐異,是網軍式的。他們可以把「毫無常識的論點」,無限上崗到,有人不同意,他就是紅色集團一份子。誣衊「論文門」質問者是紅色集團份子,在國際上可贏得國際同情,使國際不便參與「論文門」的是非,以免成為「紅色殲滅自由中國台灣」的共犯;在內可激發「匪諜就在身邊」的往日驚慌,挑撥離間,分而治之。

現在「論文門」風向已有改變,「聖旨」將失說服力,甚或已成贗品。目中無人的護航者,或會改扮「房間裡的大象(elephant in the room)」的角色,以沈默假像,自抬懦弱身價。這些人若還存在,「論文門」護航者,就還有集體活現的一天。

司法改革,必須建立在「倫理、道德、教育」之上,若被政府牽著鼻子隨它的 「政治」路徑走,人民鬥不過政府,司法改革便如同空言。蔡英文的這條「政治」路,是有識者應當避開的。「論文門」是「倫理、道德、教育」路,

蔡英文設定的「紅色集團」「政治路」是陷阱,是轉移焦點的高招。(2021.12.6 完稿於美國俄州辛城)