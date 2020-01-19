陳建仁副總統伉儷今（19）日出席「第30屆寒士吃飽30尾牙」時表示，在歲末寒冬之際，能夠吃到熱呼呼的團圓飯，總是令人倍感溫馨，感謝主辦單位舉辦這樣有意義、很令人感動的活動，除感謝民間團體協助政府，提供弱勢族群更多的照顧與保障，並強調，照顧弱勢團體是政府責無旁貸的工作。

陳建仁說明，「寒士吃飽30」活動起源於1991年，由創世基金會董事長曹慶發動，分送便當給街友們，當時是一顆小小的種子，可是30年後，已經長成一棵愛跟關懷的大樹，真的很不簡單。

「謝謝您們、台灣有您們真好！」，他感謝主辦單位創世、華山及人安基金會，及參與志工們所付出的愛心與關懷，讓大家都知道台灣有這樣一件美妙的事，也看到台灣的愛跟關懷，使台灣的社會福利可以作為亞洲地區的燈塔。

陳建仁指出，很多人都向他表示，台灣有這樣的一個活動，讓4萬多人在今天能一起吃團圓飯，這是台灣的創舉，也是亞洲的典範，他感謝參與的善心人士，有他們的善心，讓台灣的光明、希望及溫暖，繼續照耀整個台灣，也照耀了整個亞洲地區，希望各國都能和台灣學習，來照顧這些弱勢的團體。



陳建仁（著綠衣者）感謝所有的參與者，並祝福大家新春愉快、鼠年行大運、家庭美滿，國家更加平安喜樂、民富國強。圖／總統府