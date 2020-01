華航再度參加2020年元旦第131屆的北美年度盛事玫瑰花車遊行,12月31日(周二)公開亮相,此次中華航空將花車命名為「Dreams of Flying, Wings of Hope」(台灣築夢飛翔),融合多元樣貌的台灣元素,並搭配Q版華航飛機及空服組員作為花車設計主軸,展現台灣獨特民俗風情及人民的友善熱情來呼應大會主題「The Power of Hope希望的力量」,華航美洲地區處長暨洛杉磯分公司總經理李献光期望再次把台灣獨有的美食、生態、樂活、文化特色展現在國際舞台,並希望透過元旦遊行 吸引北美各地的旅客,搭乘華航來台灣觀光。

駐洛杉磯經文處處長朱文祥大使表示,2019年充滿挑戰, 在各種衝突下,但台灣上下仍充滿希望,永不放棄,就像這次玫瑰花車的主題一樣,永遠都要抱持希望的力量。由於元旦這一天,華埠活動同時舉行,沒有辦法參加這次的遊行,所以,在華航花車首度亮相時先睹為快。眼見華航花車10萬朵鮮花,沒有一點人工材料,各種植物琳瑯滿目,令人驚艷,玫瑰花車的宗旨也同時是珍惜環保、愛護地球,和台灣精神。預祝大家2020充滿希望,新年快樂!

「華航自1987年開始參加玫瑰花車遊行,2020年已是第34週年,期間共獲獎28次。今年我們充滿信心,可以繼續得獎,再接再厲為台灣爭光。」李献光信心滿滿的說著。

他並介紹今年華航參展花車是全長55呎、高28呎、寬18呎的動態中型花車,以音樂盒為設計基底,打開音樂盒出現的各種代表台灣的景點文化,如台北 101、大溪陀螺、平溪天燈、阿里山茗茶、小籠包,芒果冰以及台灣特有的藍鵲和台灣觀光局吉祥物-喔熊,搭配花車前方有華航60周年標誌彩繪塗裝設計的Q版華航飛機及組員,藉此傳遞華航透過飛行,帶領台灣飛往世界,世界飛向台灣的使命,期許藉由每一趟飛行,讓台灣的友善、熱情、智慧與希望,傳向世界各地,呼應今年玫瑰花車主題「The Power of Hope」。

今年華航花車製作歷時7個月,是由40餘種天然的花卉、植物、種子裝飾而成,Q版華航飛機是使用silverleaf的花瓣,台北 101則使用星辰花,另外還包括玫瑰、百合、蘭花等等,超過2萬餘朵鮮花。 自5月開始與花車設計師討論主題與圖稿,7月拍板定案使用「台灣逐夢飛翔」這款設計圖,8月花車工廠開始打造鋼骨,花車的後期製作約有5、6百餘位義工參與,其中也包括了很多華裔第二代、第三代的青少年朋友,皆表示能參與這項別具意義的活動,他們都感到非常的開心。玫瑰花車因使用大量的鮮花,故自聖誕節後,每天分三個梯次日以繼夜地趕工,希望再次將華航的花車完美的呈現在全世界觀眾的眼前。



圖/林蓮華



圖/林蓮華



圖/林蓮華