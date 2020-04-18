總統川普為挺台灣入支持台灣參與世界衛生大會（WHA）遭到WHO拒絕，狠斷WHO金援，連日對WHO開嗆。17日又在推特上「為何WHO忽略台灣在去年12月通報WHO警告新冠病毒可能人傳人的E-mail？」還嗆中國上修武漢死亡病例，質疑真實數字「應該比這更高」。圖/白宮推特

美國疫情依舊緊繃，總統川普為挺台灣入支持台灣參與世界衛生大會（WHA）遭到WHO拒絕，狠斷WHO金援，連日對WHO開嗆，17日又在推特上「為何WHO忽略台灣在去年12月通報WHO警告新冠病毒可能人傳人的E-mail？」還嗆中國上修武漢死亡病例，質疑真實數字「應該比這更高。」

《彭博》16日在專欄中指出，有美國外交官員向他們表示，美國總統川普曾向WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出多項要求，包含支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、敦促中敦促中國大陸給出病毒早期樣本、對中國大陸國內疫情保持更大透明度等，卻遭到拒絕，才會因此決定切斷金援。

儘管川普斷了WHO金援之後，並未得到G7的支持，成員國認為，面對武漢肺炎疫情，必須採用多邊主義措施。德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前表示，德國將會盡全力支持WHO；德國外交部長馬斯（Heiko Maas）直言，美國中斷WHO資金，如同在飛行途中把飛行員丟下機，「現在質疑WHO的職能跟重要性毫無意義。」

不過，川普依舊戰力十足，連番開嗆WHO，17日在推特上連三嗆，質疑「為何WHO忽略台灣衛生官員在去年12月通報WHO警告新冠病毒可能人傳人的E-mail？為何WHO在1至2月時對新冠病毒的描述是錯誤且誤導，最後導致全球擴散？為何WHO要等如此久才做出決定性行動？」

對於中國武漢疫情防控指揮部17日修正武漢肺炎累計死亡病例，從2579例改為3869例，超出5成之多。川普也毫不客氣，直接在推特上質疑，真實數字應該比這更高。川普開酸，中國剛剛宣佈因「隱形敵人」死亡的人數翻了一番， 實際數字應該比這個修改後的數字要高的多得多，也遠高於美國，甚至沒有任何可比之處！