加拿大聯邦眾議院星期一（2月22日）通過了一項不具約束力的動議，把中國政府對待新疆地區維吾爾少數民族的方式稱為種族滅絕。這項動議還呼籲不要在北京舉行冬季奧運會。圖／加拿大渥太華國會山莊中區大樓。擷自維基百科，公有領域

加拿大聯邦眾議院星期一（2月22日）通過了一項不具約束力的動議，把中國政府對待新疆地區維吾爾少數民族的方式稱為種族滅絕。這項動議還呼籲不要在北京舉行冬季奧運會。

加拿大眾議院以266票對零票通過了在野的保守黨提出的這項動議。總理賈斯廷·杜魯道（Justin Trudeau）和他的自由黨政府內閣在表決中棄權，不過，自由黨的普通議員普遍支持這項動議。

就在表決之前，這項動議被修正，加入了有關冬奧會的內容：如果中國政府繼續虐待維吾爾人，加拿大呼籲國際奧林匹克委員會不要在北京舉行2022年冬季奧運會。

與杜魯道對立的保守黨人一直在向他施壓，要他對中國更為強硬。加拿大2018年應美國要求逮捕了華為公司首席財務官孟晚舟之後，中國以間諜罪名拘捕了兩名加拿大，引發了兩國間的外交矛盾。

中國政府否認在新疆設立的設施是集中營或再教育營，稱這些營地是職業技能教育培訓中心，是預防性的反恐措施。

中國外長王毅星期一在中國外交部主辦的藍廳論壇開幕式上說：「中國是始終保護並促進人權發展的國家......新疆、西藏等少數民族聚居地區更是中國人權進步的典範。」

中國駐加拿大使館發言人在加拿大聯邦眾議院通過了這項動議之後發表聲明說：「這是對中國內政的粗暴干涉……我們對這種可恥行徑予以嚴厲譴責。」

眾議院保守黨議員莊文浩（Michael Chong）援引有關維吾爾人權遭到踐踏的證詞、文件和媒體報導說：「我們不能忽視這點。我們必須說出它的真相：種族滅絕。「

杜魯道一直不願意使用種族滅絕一詞，他示意，在中國人權問題上，最好的方式是尋求西方盟國的共識。

杜魯道星期五在與七國集團其他領導人交談後說：「以多邊方式前行是顯示西方民主國家團結的最佳方式……（西方民主國家）對新疆發生的事情極為關注和不安。」

杜魯道和美國總統拜登（Joe Biden）定於星期二下午以網路視頻方式舉行雙邊會談。路透社援引一位政府消息人士的話說，與中國的關係有可能是討論議題之一。

美國前總統川普（Donald Trump）的政府在任期結束的最後一天宣布中國壓制維吾爾穆斯林的行為構成種族滅絕和反人類罪。拜登總統提名的常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）上個月在她的提名確認聽證會上說，國務院正在評估針對中國的種族滅絕罪認定，以確保該決定得以維持。新任國務卿布林肯（Antony Blinken）對前屆政府做出的種族滅絕的定性表示認同。

星期一，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在對聯合國人權理事會發表講話時譴責了中國在新疆針對維吾爾穆斯林採取「酷刑、強迫勞動和絕育」，稱這些行為正以「工業化規模」發生。