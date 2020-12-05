川普總統12月3日發表此生最重要演說，演說中已經暗示12月的美國風暴將會來臨，正好是佛林將軍呼籲總統，不要以為這是選舉詐騙，這是一場中共發動的網路戰爭，透過紅色政客的叛國行為，總統應立即宣布戒嚴，實施重選，美國大戲上演，瘟疫肆虐世界，這是痛苦的2020年。

再過20幾天，就要迎接2021年了，這一年，很多人生活憂鬱多於快樂，因為從年初開啟的「武漢瘟疫」到現在還沒看到結局，確診人數馬上來到6000萬，世界知名的航空公司倒閉一半，旅遊業哀傷不停，展望明年，還是一個字：茫。

大國總統難產

美國大選也變成懸念，這個月的發展更值得注意，這場被視為大選舞弊政變的結局，中共幾十年滲透美國，兩黨政客都有人染紅，或者被中共「藍金黃」所控制，加上左派媒體從旁助攻，醜聞纏身的拜登一舉攻上大位。但是，拜登高票卻沒有在同黨議員選票上表現，令人懷疑內有黑幕，拜登是長期被中共安排的棋子，中共介入大選，傳聞更是不脛而走，如果美國政府聽中共號令，勢必關係未來整個世界的走向，失去川普的強力制約之後，中共對全世界的紅色擴張，將變本加厲，老百姓看著不確定的美國，心裡也只有一個「茫」字，前幾天，美國同學來信說，準備搬回台灣終老，因為美國經過「黑命貴運動」，打殺搶劫，很多城市充滿危險，就算國內旅行也戰戰兢兢。

聽說2020年太混亂，所以專家找不出可以代表這一年的漢字，我就權充挑字師傅，為2020年挑了一個「茫」字。

這個字代表了這個時代多數人心境，窮人對未來茫然，富人同樣快樂不起來，因為瘟疫肆虐之下，已經習慣「移動」生活的有錢人，其實是最危險的一群，反而刻板生活者，去來之間，就是工作單位和家庭，風險反而不那麼高了。

對未來的不確定感，使算命師父大行其道，這一年，一位來自印度的星象神童阿南達（Abhigya Anand），真實預測武漢瘟疫的大流行，很快佔領媒體版面，阿南達精通多國語言，研究最古老的印度吠陀星象，前幾天，他也對2021年提出預言，他說，12月中旬起，木星進入摩羯座，與土星相合，意味著地球會有大災難，很可能是更嚴重的疫情會爆發、經濟動盪、黃金飆漲，並且說，太早問世的疫苗，恐怕會出問題，預言中，小範圍修改了先前有關政治的預言，這個預言就是大國領袖將會退位，但是，修改後的預言少了這一段，大國是美國嗎？或者是中國，只好讓大家去想像了。



印度的星象神童阿南達2020.11.7在自己的視頻中預言說，從天象來看，要等到2021年冬天，木星離開摩羯座，世界才會走到正軌。圖／擷自Conscience影片、Pixabay，民報合成

明年底災難才會遠離

阿南達說，從天象來看，要等到明年冬天，木星離開摩羯座，世界才會走到正軌，這句話或許會帶給一些人希望，如果按照目前各國的疫苗研發速度，英國預定這個月開始施打疫苗，中國已經開始施打，可是最近傳出上海人民超過90%拒絕施打，理由就好像中國製的奶粉，人民還是缺乏信心，這個國家奶粉都做不好，居然搞出疫苗，這也太不可思議了。

台灣雖然很幸運躲過第一波疫情，變成國際羨慕的國家，國民榮譽感也因此提升不少，但是，進入冬季防疫時間，政府也不敢大意，畢竟一個如狼似虎的中共國就在隔壁，如果門戶洞開，就算不是軍事威嚇，搞不好病毒入侵，整個經濟生活恐怕大亂。

陷入半停滯的地球，從另一方面來看，並沒有不好，本來汙濁的河流清澈了，汙染的天空也帶來靛藍色彩，很多人滿為患的觀光重災區，因此獲得休養生息，這是上天給予地球的休養時間。

從宗教的觀點來看，人類面臨末日的劫難，這都是自己製造的業障，神童阿南達說，要躲過劫難的方法很簡單，第一、內心要敬畏神明，第二、不要殺生了，第三、心懷慈悲，第四、愛護環境，第五、簡單生活。

英國《經濟學人》也預測2021年的經濟說，「全球全面經濟復甦很難，但是，已開發國家會比較快復原，美中貿易戰爭會持續到明年上半年，仍然要看川普主義的後續影響」。

美國畢竟是地球村的村長，現在村長無法順利產生，村中流氓蠢蠢欲動，正義和暗黑力量正在決鬥，看戲的人類心頭只有迷茫而已。