美國衛生官員們說，第一例Omicron新冠變異病例已經在加利福尼亞州被發現。

美國疾病控制與預防中心（CDC）說，病患是一名旅行者，11月22日從南非回到了美國。疾控中心說，「此人已經完全接種疫苗，症狀輕微而且正在改善。此人在新冠檢測呈陽性反應後正在自我隔離。」

與此同時，拜登政府據報正準備對所有進入美國的國際旅客頒布更加嚴格的檢測要求，努力控制Omicron新冠變異病毒的傳播。

新聞媒體說，拜登政府還將要求進入美國的每個人在出發前一天進行新冠檢測，無論是否接種疫苗。官員們還在討論是否要求所有旅客在抵達後自我隔離7天，並在進入美國後的3到5天內再次進行檢測。這些建議的規定也適用於從海外旅行返回的美國公民。

拜登總統預計星期四在一次講話中宣布政府的新戰略。

Omicron變異病毒上星期首次在南部非洲被發現後，美國與越來越多的國家都對外國旅客實施了某些旅行限制或旅行禁令。

日本國土交通省星期三說，將在12月底前要求所有國際航空公司停止飛往日本的新預訂，對Omicron的突發做出反應。日本政府同時證實了第二起Omicron變異確診病例。

日本還將禁止擁有日本居留權的所有外國人再次進入日本，如果他們星期四開始從南非或其它9個南部非洲國家返回。

沙烏地阿拉伯和尼日利亞是報告本國首次發現第一例Omicron新冠變異病例的最新國家，讓發現Omicron變異病例的國家增加到至少22個。國營沙特新聞社（Saudi Press Agency）星期三報導說，一名沙特公民從北非一個國家返回後對檢測呈陽性反應。尼日利亞政府說，他們從10月份對兩名南非來的旅客身上採集的樣品中發現了第一例Omicron變異病毒。

與此同時，世界衛生組織建議尚未完全接種疫苗的人如果因為糖尿病等情況感染新冠而可能患重症或死亡的人應該推遲前往社區傳播高發的地區旅行。世界衛生組織同時也宣布一些國家實施的「一刀切」旅行禁令不會防止新型變異病毒的全球傳播，只會「對生活和生計造成沉重負擔。」

世界衛生組織說，旅行禁令能夠「抑制國家報告和分享」重要數據，「對疫情期間的全球衛生努力造成不利的影響。」