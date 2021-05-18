有媒體報導台積電的執行董事長劉德音將砸下800億元在南京擴產28奈米製程。圖／擷自公視新聞影片、工研院網站，民報合成

當中共戰鬥機不斷繞台，恐嚇台灣人民時，5月3日《天下雜誌》刊登一篇爆炸性的文章，報導台積電劉德音董事長將砸下800億元在南京擴產28奈米製程。因為這筆巨額投資對台灣與全世界影響深遠，本文特別分析劉德音說法是否合乎經濟邏輯，以及符合台灣人民與台積電股東的利益？

該文章刊登劉德音的說法如下：首先，劉德音提出半導體缺貨三大原因，指出重複下單才是真正原因，他下結論說：「市場供給仍然大於需求。」接著他說：「現在擴產是為了客戶管理（customer management）。」懂經濟學的讀者應可看出：台積電董事長劉德音採用擴產來解決供給過剩的經濟邏輯不通。正確的經濟決策應該提高28奈米製程的代工價格，逼退重覆下單的中國客戶。捨此不作，800億元南京擴產案是提油救火，只會讓未來的供給過剩更嚴重，損害股東權益。

投資理由互相矛盾

更關鍵是：就算不管上述的經濟邏輯，董事長劉德音的說法「現在擴產是為了客戶管理（customer management）」還是不通。為了日本索尼28奈米製程生產影像訊號處理器（ISP）4萬片晶圓的大單，董事長劉德音「痛下決心」砸下800億元重金在南京擴產28奈米製程。當年台積電也以接近中國客戶的理由，投資南京16奈米製程。言猶在耳，如今客戶在日本，就算不到日本設廠，也應該將此龐大投資留在台灣。董事長劉德音為何前後兩次投資理由互相矛盾？選擇經濟理性不應該選的下下策呢？

正如經濟學原理第一章開宗明義指出，經濟學涵蓋兩大部份：實證經濟學（Positive Economics）─採用科學邏輯分析各種經濟供需交易活動的現象，以建構經濟理論解釋這些經濟交易現象的因果關係；規範經濟學（Normative Economics）─探討經濟決策者的意識形態如何影響企業投資決策或政府經濟決策的方向。劉德音及台積電高層的非理性選擇，正是反映他們盲目信仰的中華帝國政治意識形態！當年馬英九與蔡英文政府，快速審核通過台積電投資中國南京12與16奈米製程工廠的投資決策，也宣洩出這兩位前後任總統內心深處迂腐的中華祖國意識形態。

台灣要抵抗中共帝國的侵略，主戰場在各行業人群中無形的政治意識形態。全民必須對抗中國獨裁統治集團用各種教育、政治新聞宣傳，愚弄台灣人信仰；它是你的祖國！

就是這種盲目的中國祖國意識形態，它扭曲你的企業投資決策與國家政策，壯大中共帝國侵略台灣的實力。



作者認為，台積電董事長劉德音採用擴產來解決供給過剩的經濟邏輯不通。示意圖／Pixabay，台積公司網站，民報合成