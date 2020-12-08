美國國務院已做出決定批准了一項可能的對台軍售，即向台灣出售價值約為2.8億美元的野戰資訊通信系統（Field Information Communications System，FICS）及相關設備。

美國國防安全合作局（DSCA）星期一（12月7日）在一份新聞稿中說：「國防安全合作局今天提交了必要的認證，通知國會這一可能的銷售。」

新聞稿指出，這一軍售將包括野戰資訊通信系統、項目管理支持、驗證測試、工具和測試設備以及人員培訓和培訓設備等相關資源和設備。

DSCA說，提議的軍售旨在讓台灣的軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，這符合美國國家、經濟及安全利益，軍售也有助於提高台灣的安全，維持區域的政治穩定、軍事平衡及經濟與進步。

DSCA還表示，這項提議的軍售旨在提供移動和安全通信。它將有助於台灣實現軍事通信能力現代化的目標，以支持其任務和作戰需要。台灣將毫不費力地將這些系統納入其軍隊中。

美台商業協會對向台灣出售野戰資訊通信系統及相關設備表示歡迎。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在一份聲明中說：「我們歡迎這一計劃的宣布，這顯示出台灣軍方繼續對其軍事網絡主幹進行現代化改造，為其軍隊提供更好的通信以及加強聯合作戰能力。」

這是美國總統川普今年第6次對台軍售，也是他上任以來的第11次對台軍售案。美國駐台灣的事實上官方代表機構美國在台協會（AIT）的處長酈英傑（William Brent Christensen）也曾表示，美國明年還會有對台軍售案。

北京方面強烈反對美國對台軍售。中國國防部發言人吳謙上個月曾說：「美方對台售武嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權、安全和領土完整，嚴重挑戰中方核心利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海和平穩定，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。」