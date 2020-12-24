台灣四面環海，擁有豐富的海洋資源，有足夠的天然條件來發展漁業，只是漁業的重要性長期被忽視，導致昔日養殖王國風光不再。示意圖／擷自公視新聞影片

國內政府機關透過印製月曆，來推廣農漁產品行之有年，儘管評價不一，但是像今年漁業署印製的漁業月曆引發錯置風波尚屬少見，尤其政府官員對於民眾提出的「異」見，未能虛心以對，卻東拉西扯，最後還官腔官調的要對方「到此為止」，「不要再降低自身的格調」，戰鬥力滿點，也讓外界開了眼界，與行政政院捍衛萊豬態度如出一轍，不知這是否代表行政院蘇團隊的施政風格？

民眾願意關心漁業動態甚至願意給出意見，都是好事應受到鼓勵；至於月曆中的花枝、透抽、藍圓鰺、鰤魚（青魽）有無誤植？國內有這方面的專家學者可以幫忙解惑，且媒體記者實地採訪魚販也給出不同於官方的答案，既然官方宣稱該月曆內容，都有經過專家協助完稿鑑定，就應該正式請專家出面釋疑，不僅可以迅速澄清外界的質疑，也有助於「食魚」教育的正向推廣（避免給出錯誤訊息），而不是將其歸咎於手繪的關係。

年輕一代偏好肉類更甚於魚類

漁業推廣一向是漁業署的重要工作之一，然而這些年國人對水產品消費量及喜好度遠不及臨近的日本。據統計台灣每人每年平均消費量雖然較全球每人每年平均消費量20.5公斤高，卻不及日本每人每年平均消費量的63.7公斤。隨著國人飲食西化以及人口結構改變，年輕一代偏好肉類更甚於魚類，使得近年來國內牛肉消費成長最大，魚類消費量則呈現衰退現象，這也與海水魚蝦價格高，養殖魚類有臭土味，魚類多刺，有魚腥味，烹調魚類很麻煩等有關，漁業署應該針對這些問題提出具體解決方案例如多推廣安全品質佳、無臭體土味、價格合宜的水產品，並透過加工技術升級（去除魚刺，提高採肉率）及產品多元化，以符合年輕世代的口味、飲食習慣及消費需求，才能有效提高國人對漁產品的消費量及對國產品的忠誠度。

「藍色經濟」正在崛起，水產不僅為全球30億人提供了20%以上的人均動物蛋白攝取量，更是全球交易量最大的食品種類之一「2019全球水產貿易額達1600多億美元」，全球近六千萬人依賴漁業和水產養殖作為收入和生計來源，而台灣四面環海，擁有豐富的海洋資源，有足夠的天然條件來發展漁業，只是漁業的重要性長期被忽視，受政府重視程度遠不及農業，導致漁業問題叢生，昔日養殖王國的風光不再，目前養殖漁業生產規模超過一萬公噸的也只剩虱目魚、石斑魚、台灣鯛、觀賞魚、文蛤、牡蠣，昔日外銷主力的蝦類及鰻魚已不復見，與現今全球養殖漁業蓬勃發展背道而馳。對於遠洋漁業，台灣政府亦缺乏嚴格監管機制，例如台籍延繩釣的遠洋鮪魚船設置觀察員，覆蓋率偏低，大多數漁船都是在無人監管下於公海上作業。台灣政府除了應提升觀察員覆蓋率外，應正視台灣遠洋漁貨被美國勞動部（ILAB）列入「童工及強迫勞動製品清單」的嚴重性，拿出回應民眾質疑時的戰鬥力，儘速廢除境外聘顧僱制度，回歸勞基法，並加速落實《漁撈工作公約》給予漁工完整保障，以洗清國際對台灣漁業的不良觀感。

官員的態度決定高度，而高度決定了格局，政府官員若沒有同理心，失去入行時的初心，只會離民眾越來越遠。人民是頭家不應只是選舉口號，何況為政之道無他，「耐煩」二字而已！



「藍色經濟」正在崛起，水產不僅為全球30億人提供了20%以上的人均動物蛋白攝取量，更是全球交易量最大的食品種類。示意圖／公有領域，取自維基共享資源