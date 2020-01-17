國家人權博物館今（17）日舉辦「請你跟我走一趟-不義遺址空間歷史推廣企劃示範展」開幕記者會，館長陳俊宏表示，轉型正義不僅是關乎加害者和被害者，或是還原歷史真相、賠償、咎責的問題，更是一場文化反省運動，如何通過空間記憶的保存，用藝術介入的方式來轉化為公共記憶，讓所有人深刻體認到歷史與未來發展之間的深刻意義，還有許多努力。

「請你跟我走一趟-不義遺址空間歷史推廣企劃示範展」開幕記者會，二二八國家紀念館館長楊振隆、台北二二八紀念館館長蕭明治、阿嬤家-和平與女性人權館專員楊欣蕾、台灣二二八關懷總會理事長潘信行、國家人權博物館駐村藝術家陳列、政治受難者蔡焜霖、陳欽生、政治受難者家屬涂貴美等人參與。

「請你跟我走一趟—不義遺址空間歷史推廣企劃示範展」甄選12組廣告行銷、影視傳播、公共教育與視覺藝術等不同領域的台灣年輕世代創作者，走訪台北、高雄等多處不義遺址實地踏查、參與講座共學，從廣告行銷及教育推廣角度出發，思考如何令更多社會大眾接觸及認識不義遺址的空間歷史。

陳俊宏指出，這次不義遺址的展覽邀請台灣年輕創作藝術家、專家學者以及政治受難者們之間近3個月的陪伴「共學」的方式，包含工作坊、實地踏查等，重新思考藝術在記憶打造工程中的各種可能性，期待在下一階段，這些創作能夠實際成為社會溝通的重要媒介。

「請你跟我走一趟—不義遺址空間歷史推廣企劃示範展」開幕典禮評選出3組作品團隊，分別為「首爾奬」施懿容、劉思慧《不義巧克力》，「濟州獎」張綺君《尋人啟事》，「河內獎」王河洛、應元宜《新生》，將獲得機票前往首爾、濟州、河內等地參觀當地不義遺址，為後續不義遺址與文化記憶工程作更深遠的鋪墊。

以扮演受難者角色為主題的桌上遊戲《新生》創作者王河洛表示，自己曾因社會運動感受到世代溝通的困難，因此通過這個契機，開發出小型桌遊作品，讓人們不僅是聆聽知識、更是感受到空間的歷史，期待能跨越鴻溝跟親近的人溝通。《不義巧克力》創作者施懿容、劉思慧則指出，台灣人很喜歡嚐鮮，因此通過食物的角度切入，以百分之百屏東黑巧克力的苦來帶出不義遺址的黑暗跟苦澀。

展覽即日起至4月30日止在人權館仁愛樓2樓展出(新北市新店區復興路131號)