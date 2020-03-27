香港一家媒體昨晚在臉書（Facebook）上發布直播，提及港人之間的紛爭，並且宣布將會公佈在台灣受庇護的「港人手足」資料，如果由港人公佈在台「港人手足」的資料成真的話，勢必會造成台灣民間團體的困擾，也會讓「港人手足」承受巨大的壓力。

長期關注「港人手足」的國會助理黃燕茹在臉書上發言表示，自反送中以來，台灣一直不會介入香港人的爭執，但只要有港人手足來到台灣需要協助，她看見過許多民間團體都努力，並且盡力提供安全的庇護和協助。

她說，基於為手足提供安置的台灣民間團體無法曝光，她代替這些團體做一個微薄的勸言，台灣安置單位並不樂見港媒公佈已經在台灣的手足資料，「無論如何，再麻煩多加考慮」。

反送中運動以後，港人陸續來台，有的是申請投資移民，門檻是台幣600萬元，其次也有為數不少的香港大學生，來台就讀，依港澳條例第十六條的規定辦理。

除此之外，就是為數近百位的「港人手足」，他們没錢做移民投資，也没有學校可以就學，這些人家境貧困，在台灣也不能工作，成為民間團體照顧的對象，要找地方收留他們，給付生活費用。

高雄市長韓國日前拋出待肺炎疫情結束將成立香港村構想，是站在傳統觀念下思考問題，香港村鎖定的客群目標是600萬元投資移民的高階港人，收取手續費，搶著當移民仲介買辦中心，就有香港青年反擊韓國瑜「香港村」的構想，「就是因為你韓國瑜，我們香港人才不會來！」

和「香港村」投資移民相比，「港人手足」的處境更需要同情，目前濟南教會每個月會舉行一次餐會，請這些香港年輕人吃飯，聯絡感情。濟南教會黃春生牧師說，他是站在上帝「神愛世人」的教誨，本著良心做事，照顧這些年輕人，一些民間團體也共襄善舉，幫忙處理許多的問題。

華人民主書院董事會主席曾建元指出，香港反送中的年輕人到台灣，在《港澳條例》現行法規架構下，已有處理機制，以人道原則及相關法規來處理港人到台尋求庇護的個案，但是這些年輕人來到陌生的地方，限於法令規範，不能工作，生活發生困難，不但要靠NGO團體幫忙，也需要社會大眾伸出即時的援手。