川普政府準備將中國最大的芯片製造企業中芯國際（SMIC）和大型國有石油公司中海油（CNOOC）列入其出口黑名單。圖／擷自中芯國際官網

川普政府準備將中國最大的芯片製造企業中芯國際（SMIC）和大型國有石油公司中海油（CNOOC）列入其出口黑名單。路透社星期天的報導援引相關文件和消息來源得到的這個訊息，將遏制這兩家被認為由軍方擁有或控制的公司在美國市場融資，美中緊張局勢將再度升級。

路透社在11月初報導，美國國防部計劃將認定四家中國公司為中國軍方擁有或控制的公司。在這之前，已經有31家中國公司被認為具有中國軍方背景。川普總統近期發布的一項政令將阻止美國投資者從明年起購買該名單中的公司股票。

目前尚不清楚何時會通過「聯邦公報」發布這個更新的名單。路透社援引相關文件和三個消息來源透露的訊息顯示，這個名單出包括中芯國際和中海油外，還將包括中國建築技術有限公司和中國國際工程諮詢公司。

中芯國際表示，它將繼續「與美國政府進行有建設性和公開的接觸」，並說其產品和服務僅用於民用和商業用途。中芯國際表示，該「公司和中國軍方沒有關係，也不會為任何軍事最終用戶和最終用途製造產品。」

中芯國際對美國製造的設備依賴嚴重，並且已經成為華盛頓的一個目標。今年9月，美國商務部在斷定向該公司提供設備將存在用於軍事目的的「不可接受的風險」後，通知一些美國公司，在為中芯國際提供產品和服務前，它們需要獲得許可證。

這些即將生效的新舉動被視作是為了鞏固即將卸任的共和黨籍總統唐納德·川普的對華強硬政治遺產，同時也將令即將就任的民主黨籍總統當選人拜登對北京採取強硬立場。拜登競選陣營沒有就此置評。

這份清單也被認為是華盛頓針對北京試圖通過招募公司，獲得可以用作軍事用途的民用新興技術所做的努力的一部分。

路透社上星期曾報導，川普政府正接近宣布89家中國航天和其他領域的公司與中國軍方有關聯，限制它們獲得一系列產品和技術。

依據修訂後的1999財年「國防授權法」，國防部需要製訂一份由中國軍方擁有和控制的「共產主義中國軍事公司」名單。國防部今年首次發布這樣的名單，其中包括海康威視、中國電信和中國移動等中國大企業。

白宮本月發布一項政令，宣布從2021年11月起，美國投資者將被禁止購買這個名單上的中國公司的股票。

但路透社報導稱，專家認為這個行政命令將不會對那些公司造成很大衝擊，原因在於其範圍有限，並且拜登政府在這方面的立場尚不可知，再有就是已經很少有美國投資者持有這些公司的股票。

但是，這個舉動加之其他措施，將會加劇美中間已經因新冠病毒疫情和北京壓製香港而緊張的關係。

美國國會和行政當局也越來越多地試圖遏制不遵守規則，並在美國有競爭者的中國公司進入美國市場。