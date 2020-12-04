有位40多歲健康且無特殊疾病或是慢性病史的女性，平時不菸不酒，曾在20年前於背部做了大面積的刺青，她近幾個月卻發現有個黑色形狀不規則的腫塊從背部刺青處長出，這個腫塊平時沒有症狀，不痛也不癢，但卻隨著時間漸漸變大，經求診切片檢查後證實為基底細胞癌。

為了治療基底細胞癌，病患在高雄長庚皮膚科接受了大範圍腫瘤切除手術合併皮瓣重建，術後患者恢復良好且無復發之情況。

是否因刺青顏料癌變?高雄長庚曾郁儒醫師回應媒體，她說：「有可能有相關性」因為背後並非基底細胞癌好發位置，這也不會曬到太陽，其年紀也不太可能會這麼快長出基底細胞癌。所以懷疑這和刺青有相關性，且看其長的位置與切片都有看到刺青顏料在底下真皮層位置。是不是刺青外來物誘發免疫反應造成身體產生惡性變化，這是有可能的。

高雄長庚醫院發出新聞稿說明該個案，文中也指出：「刺青，又稱為紋身，是一種歷史悠久的身體藝術；在古代，刺青可以是一種身份地位的象徵，也可以是美化身體面容的工具，而如今的刺青文化，更多是著重在個人風格的展現或是紀念價值，但在選擇接受刺青之前，有一些事情是你必須知道且慎重考慮的。

…..在此提醒及呼籲民眾，在身上留下印記以追求自我風格的同時，也別忘了評估風險及留意皮膚的變化，以免錯失治療的先機。

基底細胞癌(basal cell carcinoma)為一種最常見的皮膚惡性腫瘤，它與長期紫外線的暴露及基因突變有關，好發於60歲以上的長者，容易侵犯頭頸部以及其他容易曝曬到陽光的部位，台灣患者臨床上最常見的型態為色素型的基底細胞癌：一個黑色或是深棕色的不規則斑塊有著突起微透的邊緣以及不規則的血管增生，基底細胞癌往往會隨著時間慢慢增大且有機會產生潰瘍。

案例中長在40歲女性背後刺青的基底細胞癌卻是罕見與刺青相關的皮膚惡性腫瘤，刺青常伴隨一些併發症如過敏反應、感染、蟹足腫、及誘發腫瘤的生成，目前相關研究仍不清楚刺青誘發腫瘤生成的病生理機轉，而其誘發的腫瘤良性惡性皆有可能，需要藉由皮膚專科醫師診視及皮膚切片檢查方能診斷並提供後續的治療，經由早期發現及適當的治療，基底細胞癌是有機會可以痊癒的。

醫師提醒及呼籲民眾，在身上留下印記以追求自我風格的同時，也別忘了評估風險及留意皮膚的變化，以免錯失治療的先機。

曾郁儒醫師並說。如果觀察到某個病灶，雖無症狀，但隨時間變大會不規則，就要有所警覺：A是形狀有無對稱B是觀察邊界有無奇型怪狀與不規則C是觀察顏色，如深色不規則不均勻那也是一個警訊。D就是觀察直徑是否越來越大就要小心開始病變。她並說，皮膚腫瘤一開始沒症狀，不痛不癢，但有以上ABCD症狀就要尋求醫療協助。