戴口罩，勤洗手，少出門，讓病毒找不到你！病毒沒有腳，切斷傳播鏈，病毒找不到新的宿主，絕大部分的病毒只能被消滅！示意圖／Pixabay，民報合成

台灣疫情露出曙光，看到希望！

我完全同意前衞生署長凃醒哲日前在民報發表的專文〈疫情真的樂觀嗎？〉中所提到的，觀察疫情以發病日確診數是一個簡單可行的方法，如果以星期為時間單位來觀察，更可以看出疫情的發展趨勢，截至6月8日為止，全國累計確診一萬多人，新北5千多人，台北3千多人，新北和台北加起來8千多人，佔全國總確診人數八成三；但觀察數週以來發病人數，新北和台北都在下降；堅持下去，我們會贏！

武漢肺炎有幾個特點，簡單整理如下：

1.其傳播途徑類似流行性感冒。

2.就把武漢肺炎當作是「會死人的感冒」，尤其是65歲以上老年人。

3.武漢肺炎年齡別的致死率差異非常大，比一般流行性感冒的年齡別致死率差異更大；這是一年多來先進國家的統計數據；再說一次，不是台灣醫療不好，也不是醫療量能不足，武漢肺炎就是愛殺老人；這是公共衞生的數據，除非台灣的醫療比先進國家大幅進步。

4.年輕人不要心存僥倖！你不會死，可是你家老人會死喔！帶病回家，不肖子孫！其實，年輕人也不是不會死，只是死亡率較低而已；和老年人相比，你還可以多活幾十年，萬一死了，太可惜了！年輕人一樣要好好保護自己，也是保護他人。

5.老年人應對武漢肺炎的最佳策略就是不要得到武漢肺炎，非但要避免人與人的連結，也要減少人與人的接觸。

人與人密切互動助長病毒傳播

6.武漢肺炎是都市病，不是鄉村病；日本比台灣早一年遭受武漢肺炎的催殘，日本鄉下的縣和台灣偏鄉一樣，老年人口多又缺乏醫療資源；當初也是擔心如果武漢肺炎殺入鄕村，一定傷亡慘重，但是沒有！人與人密切的互動，才是武漢肺炎傳播的機會，再一次證明武漢肺炎的流行性感冒傳染模式。拜託大家不要去鄕下，不要去原住民部落，不要把病傳給老年人。

7.台灣和世界各國文化上最大的不同可能就是台灣人喜歡戴口罩，沒有關係！我們台灣人大家口罩帶好帶滿！武漢肺炎怕口罩！帶口罩CP值超高！西方人不喜歡戴口罩，我們尊重他們的文化，我們台灣人也不藏私，沒錯！台灣人就是用戴口罩打敗全世界！

8.勤洗手也是CP值超高的衞生習慣，根本想不到任何勤洗手的壞處！

9.通風！通風！通風！通風就是王道！阿公店和餐廳等地染疫都是室內不通風的環境之下，人與人近距離長時間接觸；台灣夏天襖熱難耐，不開冷氣很難受，建議或許可以開冷氣亦開窗！

10.減少任何曝露自己給病毒靠近的機會，出門就是增加曝露給病毒攻擊的機會；如果你有病毒，你害别人！如果別人有病毒，別人害你！不出門，保平安，CP值最高！

抗疫如滅火，疫情在第一時間就要壓下來，才能事半功倍；中央疫情指揮中心在苗栗設前進指揮所，完全是正確的決定。

不遇到病毒比打疫苗更高招

疫苗是讓身體有抵抗力，讓身體有能力和病毒打仗，如何才能不遇到病毒，才是更高招更重要的！現在不是什麼都不做，天天吵著要疫苗，只等疫苗來救你！

大賣場、市場夜市身分證單雙號分流是高CP值的方法；疫調的CP值很高，台灣就是靠著精準疫調守了一年多！

疫情正在緩和，目標清零並非不可能，但的確是高難度，並非完全不可能，有賴全體台灣人民的共同努力和通力合作，自我要求，互相打氣！台灣人可以是世界上武漢肺炎病毒的唯一剋星，只是需要大家共同努力！

病毒如果找不到出路傳到下一個人，病毒只有兩條路可以走！被人體消滅或造成宿主死亡；武漢肺炎50歳以下人口的死亡率其實不到百分之一，病毒傳不出去就是等死！病毒比我們還恐慌，請大家不要恐慌，這是真的！

這次疫苗之亂，有一個最大的收穫就是台灣人從排斥疫苗到搶打疫苗，這是政府有嘴講到無涎也沒人會聽的。

端午節拜託全民宅在家、看電視、上網、滑手機！不要長距離移動，不要給病毒製造機會。

用公共衛生撃退病毒

看好了！台灣人只示範一次！兩、三個月壓下疫情！但這回一定要靠全體國民共同努力！用公共衛生撃退病毒，事半功倍，以簡馭繁；醫療團隊要救回重症一命，真的是身心俱疲，病患慘勝，然後患者後遺症殘留。

現在病患有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，醫師都會做檢查，有些人說什麼台灣有大量隱藏黑數，藍營專家學者最喜歡誇大無症狀感染者數目和他們的傳染能力，完全是信口開河，完全沒有科學根據，科學講究證據，不能想當然耳！有幾分證據，才能說幾分話！

戴口罩，勤洗手，少出門，讓病毒找不到你！病毒沒有腳，切斷傳播鏈，病毒找不到新的宿主，絕大部分的病毒只能被消滅！

對付流行性感冒時，你怎麼做，現在就怎麼做！未來台灣的疫情樂觀或悲觀，完全掌握在我們手上！



端午節全民宅在家、看電視、上網、滑手機！不要長距離移動，不要給病毒製造機會。示意圖／Pixabay，民報合成