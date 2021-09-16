9月5日，天安門廣場，飛來一隻象徵帝國崩潰惡兆的黑天鵝，很迷信的習近平，坐立不安，下令調查，問題是北京周圍動物園，並沒有養育黑天鵝，查來查去查無下文，此案留下迷團，現在財政黑天鵝真的來了，華融債務八兆，恆大欠債七兆人民幣，被視為中共版的雷曼風暴，華融是國企，自有政府擔責，恆大屬於私企，牽連甚廣，至少十五家銀行會被拖累，台港美日金融業投資恆大不少，也曝險甚大，而風暴開始是恆大網路理財。

9月13日，恆大理財平台投資者，羣聚恆大深圳大樓，要求恆大理財還錢來，大字報寫著恆大詐騙，這羣人經過十小時包圍談判，沒有結果，後來公安以強勢維穩姿態，驅離群眾，不只是深圳出事，武漢、成都、重慶、濟南、天津、海口，有恆大樓盤所在，就有討錢群眾，尤其是更大都會區，上門討債一波接一波。

恆大是中國最大地產公司，老闆許家印曾經是首富，現在成了最大乞丐，在中共治理下，首富變乞丐的故事太多了，曾經買下好萊塢的萬達王建林，也是其中之一，如今，中國樓市墜樓，估計一天倒閉一家建設公司，大型的桂碧園，花樣年，富力地產「曾慶紅家族」只好裁員降薪保命，裁員來到40％。

到底恆大水深幾許，至今沒人知道，但是造成今日擠兌場面，與恆大層鋒親近人士搶先取出投資款下車，結果事情洩漏，終於引起投資者擠兌，要錢風暴，一位在深圳專門作恆大下包的協力產商說：恆大已經半年積欠工程款，他本身投資恆大理財六十萬，所以恆大下包皆如此，你不投資就沒有機會包攬工程，協力商要自己先墊付工錢，材料款，現在只好放著爛尾，若不是協力商，就是恆大員工，每位都被坑殺數十萬人民幣。

簡單說，中國地產興起有兩大條件，每年出口創匯，換成人民幣，央行擔心太多閒錢製造通膨，於是製造一個樓盤大水庫引導資金，這幾十年，中國經濟發展的果實，全部放在地產，政府再利用圈地販賣方法，以土地和建商換取現金，於是樓市房價越攀越高，從一線城市炒作到四縣城市，供多於求的局面終於出現，政府擔心房價降價會製造衰退，只好下令不准低價售樓，藉此防止樓市崩盤，這種操作完全違反自由市場原則，樓市越吹越大的泡沫，在失去接盤俠之後，終於到了爆炸時間點。

官方砍掉恆大最後退路

廣州政府率先發佈：禁止地產公司以樓盤借貸，等於砍掉恆大最後退路，現在只能看老共要不要出手相救，過去，市場認為恆大大到不能倒，習近平不會放手讓恆大倒閉，因為涉及千萬人失業，還有百萬投資者血本無歸，搞不好還會動亂，問題是老共有能力再印鈔票嗎？

中共財政也走到淒慘地步，根據9月剛發布的中共財政報告：只有上海財政勉強可以出現藍字，其他省市全部稅收不夠開銷，甚至把人民社服和退休金都侵佔，四年前，還有六省一市不靠中央，可見中共財政惡化程度，這種情況也就可以理解：為何習近平要假借共富口號，找富人割韮菜，實際是搶錢拯救共產黨，老共會同情弱勢者，那真的天要塌下來。

在這種情況下，廣州率先對恆大雨天收傘，也是必然，如果廣東如此，那麼可以預見：老共應該會放手讓恆大倒閉，恆大倒閉，等於是雷曼風暴2.0版，大象朴街，中國首當其衝，全世界經濟都會受到影響。