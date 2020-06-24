川普政府的一位高級顧問周二表示，美中貿易協定不僅完全未受影響，北京方面正在多個領域推進協議的落實。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛對福克斯電視台表示：「他們實際上正做得更好。」

他表示：「不僅是大宗商品購買，儘管數量也在增加。而且還延續到知識產權盜竊問題，這是結構性問題之一。」

在庫德洛發表上述言論的前一天，美國總統川普的貿易顧問納瓦羅在接受福克斯電視台採訪時表示，世界上兩個最大經濟體之間的貿易協議已經「終結」。

川普、庫德洛和納瓦羅隨後都反駁了這一說法。川普週二在推特上說，與中國的貿易協議「完好無損」。

庫德洛週二表示：「他（納瓦羅）在為總統努力工作。我想他口誤了，他隨後又糾正了。毫無疑問，貿易協議正在生效。」

納瓦羅在隨後的一份聲明中表示，他的言論「被瘋狂地斷章取義」。

他表示:「我只是在說，在中國共產黨對病毒的起源撒謊，並將一場大流行強加給世界之後，我們現在對共產黨缺乏信任。」

自今年初新冠疫情爆發以來，美中的緊張關係不斷升級，兩國陷入了激烈的口水戰。

據美國的約翰斯·霍普金斯大學的數據，這種去年首先在中國武漢市發現的病毒已蔓延至世界各地，感染人數超過900萬人，死亡人數超過47萬人。