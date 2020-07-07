「武漢瘟疫」病毒看不見，傳播中國偉光正的精神病毒，也看不見，他經過語言，圖像進入你的腦袋。

7月2日，來自中國的「東南衛視」兩位記者被驅離出境，原因是違反當時入境申請，從事超過採訪界線的工作，簡單說，就是製作政論節目，邀請台灣「紅統派」上節目，站在中共立場談政治。不久前，台北議員王鴻薇上節目，把總統稱為台灣領導人，這類節目，從台灣內銷到中國境內，既可以洗腦中國人，也可以洗腦台灣人，一魚兩吃。

所以很多中國電視媒體派遣記者入台，假記者身分，真搞政論節目大外宣，樂此不疲，讓邱毅、黃智賢、王炳忠等人有人民幣可領，曾經上過節目的李戡說「當名嘴的紅線就是不可以罵老共」，只要痛罵美國，貶低台灣，人民幣談話費就可以輕鬆入袋，擔任中共統戰台灣的傳聲筒。

趕走一個留下九個

事後，蘇貞昌說，「入境時間到期，沒有給他延長，在台又違反規定，驅逐出境，只是剛剛好而已」，這話說來輕鬆，換另一個角度看，「給紅色中國方便滲透，洗腦20年，現在才趕人出境，有剛剛好嗎」？還是怠慢了好幾十年，同樣的中共手法比一比，6月30日，「香港版國安法」一通過，7月2日，中共就對香港圖書館大清洗，只要和民主相關的書籍，全面下架，對中共來說，談民主、自由、人權，就是洪水猛獸，沒商量餘地，全面下架，這一波清洗將會擴大到私有的書商、書店、各種傳媒，香港白色恐怖已經來到。」打擊洗腦工具，中共不會客氣，對獨裁者來說，奢談民主，當然是洗腦邪說。

新黨的「中華民國頌」歌手王炳忠說：「台灣突然硬起來，這是美國政府背後唆使」，黃智賢說：「迫害新聞自由」，跟著中共國台辦起舞，其實，真相並非如此，美國已經驅逐幾十名紅色黨媒記者，把十個紅色媒體列入「外國代理人」，美國掃除紅色媒體，只是沉睡幾十年後的驚醒，是否對台灣有了示範作用，不得而知，台灣要不要遠離紅色媒體的認知作戰，決定權還在台灣。

無國界記者艾維昂說，「台灣驅逐紅色媒體完全正確，因為這些媒體屬於中共政府的傳聲筒，效力共產黨，沒有資格獲得新聞自由的待遇」。

中國精神病毒危害深遠

算一算，台灣過去被蔣家集團灌食大中國迷湯，一吃55年，中國式病毒於焉種下，2000年阿扁執政或許少吃一些，卻換了真正紅色病毒進來，所以台灣原有的台式「中國病毒」媒體，有了伙伴，2000年，台灣對中國開放文化交流以來，真正的中國病毒才湧入台灣。

根據統計，從2000年到現在，20年下來，通過「兩岸關係條例」交流，已經有十種中共黨媒記者，合法登記進入台灣，例如：人民日報、新華社、中新社、中國日報、湖南電視、福建電視、深圳報業、福建日報等等，目前這些紅色記者在台者704人，遊走台灣，幹了甚麼，沒人知道，搞搞言論節目，大方給台灣統派知識份子和政客送送人民幣，貶低台灣，壯大祖國，恐怕只是任務之一，其他從事特務的機敏工作，大概還沒有曝光，這也為何中台開放交流之後，中國人不羨慕民主自由，反過來，台灣某些人對獨裁奴隸卻鼓掌叫好，過去的反共心防界線，幾乎崩潰。

中共的認知作戰緣起蘇共，到了毛澤東手上發揚光大，改變你的認知，使假的變成真的，這位殺人魔是真正的心理學家，對於民心掌握，確實有幾分能耐，縱然是滿口謊言和欺騙，被騙的人還是心甘情願，甚至坐了牢，上了斷頭台，還要高呼共產黨萬歲。

被中共馴化變成奴隸，宛若坐牢會成為習慣，電影《刺激1995》裡面一位被終生監禁的黑人，當他聽到假釋命令的時候，突然心理恐慌了，他帶著牢裡所賺的微薄工資，離開監牢住進城裡一家旅館，心裡想做的卻是自殺，因為，牢裡待久了，已經無法適應外面自由世界，如同被關在籠子裡的鳥，失去飛翔的能力，對這一套哲學，中共深深理解，所以，獨裁者必須持續封鎖自由的訊息，持續把14億人養在監牢裡，這些人牢裡待久了，就不會奢望自由了。

被驅離的中國「東南衛視」，在台扮演餵食紅色病毒的腳色，台灣學者還要叫囂，指責台灣驅離記者有傷言論自由形象，對於持續在台灣餵食中國病毒的「台式紅媒」，才是真正的台灣人「反紅媒運動」的對象，對於自己養大的心頭大患，政府還是下不了手，民進黨，可憐啊。