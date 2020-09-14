其實，台灣已不缺雙語教學人才，惟因這些人沒有「教師證」，無緣成為中小學教師。若能調變「教師證」門檻的位階，當能讓現成的雙語好手派上用場，也可大幅減少對外師的依賴。支持青年發揮所長，是友善政府無可推卸的責任。示意圖／Pixabay，民報合成

教育部表示，明年的雙語教育預算將從2億元提升到20餘億元，外師人數將從目前的81名提升到300名。可是，聘用的外師的適用性卻常引起各界熱議，此外，識者更憂心咱們在追求國際化的同時，恐失去了教育與文化的主體性。其實，台灣已不缺雙語教學人才，惟因這些人沒有「教師證」，無緣成為中小學教師。因此，教師證已成為雙語教學、雙語國家的阻力。為落實雙語國家，得重新思考教師證的定位。

依目前教師甄試的作法，中小學雙語教師應具備：（一）教育知識、（二）學科知識、（三）英語能力等三大知能。學科知識、英語能力作為雙語教師的基本能力，應無疑義。惟教育知識，多年以來，皆以「教師證」為唯一的認定標準，倘未擁有教師證，根本連報名教師甄試的機會都沒有。然而，未取得教師證，就沒有教育知識嗎？

實際上，台灣很多的大學，並未開設師資培育學程，所以，不少學生自大學起，畢業後出國留學，都是專注於學科的鑽研，沒有機會修習教育學程，但是，在國外求學期間，因領取教學助理（TA）獎學金，即有英語或相關學科的教學經驗。此外，也修了TESOL（Teaching English to Speakers of Other Languages）等課程，非常有助於「非以英語為母語」的英語教學。然而，根據現行各縣市中小學教師聘用辦法，各個學校招考代理教師時，只能等待第一、二招，無人報考或無人錄取時，才可在第三招的時候報考，徒令具有雙語教學能力的人，望穿秋水，也充滿不確定性。如此繁複程序的關鍵，即在於各級行政體系仍緊抱「修畢教育課程、擁有教師證是教師的基本條件」的思維。更由於本國籍師資聘用受到限制，造成外師大行其道。猶記得蔡總統曾指示教育部要修改相關法令，以利台師徵用，可惜，僅圍繞於枝節的縫縫補補，也沒有任何進展。

教師證不利引進雙語教學人才

另外，實施有年的師資培育法，並未能適用於今日雙語教學的師資需求。為了雙語教學能儘快全面推動，亟須在現有的教師聘用辦法之外，另行開闢可行的途徑，讓已擁有全英語教學的現成人力，能憑藉其實力，通過試教與口試等程序，聘為「代理教師」，參與雙語教學行列。

然而，這樣慣常的應變，不僅遲遲沒有作為，更有如清末民初，對於金髮、白皮膚、藍眼睛外國人的迷信與崇洋心理，以為英語的母語者，即能擔任雙語教學。此外，將「教育學分、教師證」當作教師甄試的首要門檻，都是讓台灣雙語人才苦無機會，被拒於門外的主因。建議今後雙語教師甄試，能依據雙語教師的職能訂定配分比例，例如：學科知識（50%）、英語能力（25%）、教育知識（25%）；關於教育知識的評分，則應以「積分制」取代「門檻」的作法，擁有「教師證」者，得25分；僅修畢教育學程者，得15分；無教師證也未修畢教育學程者，可根據其學歷、大學教師證、教學年資、教學相關著作或論文等，斟酌給分。因此，若能調變「教師證」門檻的位階，當能讓現成的雙語好手派上用場，也可大幅減少對外師的依賴。支持青年發揮所長，是友善政府無可推卸的責任。