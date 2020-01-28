談起大自然，李後璁總有與人分享不完的故事。圖／蔡耀徵

偶然於印度旅行時被原始美景震懾，李後璁決定放下一切，赴美學習成為有「大自然翻譯師」之稱的追蹤師。沒有水電及網路的蠻荒經歷，讓他明白作為追蹤師，不僅止於追蹤野獸足跡，更是珍愛自然，追尋與大地互依的共生智慧，更是分享自然話語的引路人。

說起跳脫舒適圈，將身分從醫院放射師到追蹤師，再轉換成自然引路人，不同於過去在很多場合都提過的這段轉變經歷，李後璁決定換個方式說這故事。他閉起雙眼、盤腿坐在椅子上，李後璁像是與自己對話，如同和大自然進行無聲的溝通。

跳脫生活舒適圈 尋找真實自我

「當瞭解大自然，你就不會再害怕。」一般人翻閱與他有關的資料，會知道當初他是在印度迷路時，撞見映著夕陽西下的河流，一瞬間體會到大自然的美，感受到來自內心的澎湃，才讓他決心走入自然。這次，李後璁沒有從迷路提起，而是回到先前更早在醫院的時光。

還在擔任放射師時，李後璁就曾以義工的身分，隨著優人神鼓步行環島27天。是在那段無憂的時光，讓他意識到醫院工作雖然穩定，但在不斷重複的日常使人生彷彿停滯了一般。「當時心裡一直有個聲音，告訴我內在有些什麼沒被滿足。」李後璁玄妙地說，行動派的他為尋找答案，向身邊的親朋好友募資，便和妹妹騎著鐵馬前進絲路，因迷路而發現自然之美，也找到了內心欠缺的那塊拼圖。



鑽木取火器具、短刃、獸角等，都是陪伴李後璁在自然中生存的好夥伴。圖／蔡耀徵

萬物本同源 體會珍愛大自然

那趟鐵馬絲路之旅，促使李後璁赴美學習「美國原住民阿帕契族」與自然共生的智慧，近似野外求生之道或是自然嚮導，但又不僅於此。他並未分享太多課程的細節，反倒提起深深刻劃在他腦海裡的一句話：「大自然所有的一切，都是在照顧我們。」

李後璁進一步說明，人類原先就是由大自然孕育出的生命，日常食衣住行都取自於自然，在他眼中，沒有什麼都市或野外的分別，因為高樓大廈、鋼筋水泥的源頭，也都是大自然的產物。當人更瞭解大自然，就更能體會到「人一直都是被愛著的」，因為從最初開始，大自然就是我們的家。



魯凱族友人贈予獸骨飾品，蘊含雙方珍貴的友誼，也代表與自然永恆的關係。圖／蔡耀徵

分享自然話語 期待反璞歸真

談起追蹤師這個罕見職業，李後璁平靜且柔和的表示，自己比較像「尋路人」或「引路人」。說來巧合，身為桃園大溪李騰芳家族第19代子孫的他，當年在絲路之旅中，還特地騎經甘肅隴西堂，探索先祖過去留下的足跡。這是他追尋自身血緣起點的過程，而追蹤自然其實也是同一件事，尋找的是人類起源，也是人與大自然間的共生關係。

「既然我學到了如何與大自然共生，就應當要分享出去。」因此，李後璁經常從自己的經驗出發，帶領大家探索台灣各種原始面貌，引領人們重回自然的懷抱。每次帶團上山下海或演講分享的過程中，都會在學員與聽眾心裡埋下一顆種子，期待未來的某一天能開花結果，讓更多人反璞歸真，找到與自然和諧共處的法則。



這是李後璁的自然祭壇，上面擺放著各種有著故事交織的自然物與藥靈物。圖／蔡耀徵

※本文轉載自《桃園誌》No：55