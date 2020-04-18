纏花是結合剪紙、捻線和纏繞的工藝，又稱為春仔花，為台灣早期新娘頭飾，2020年文化部將纏花列為我國無形文化資產，謝玉環是少數熟稔這項工藝的保存者，雖然纏花逐漸被塑膠花取代，她仍努力深耕桃園授課，希望更多人認識纏花之美。

原本從事資訊硬體開發工作的謝玉環，退休後積極參與社區事務，也報名家政班充實自我，無意見發現介紹纏花的書籍，身為客家子女的她，對於自己竟然未曾聽聞這項美麗的傳統工藝而感到震驚，憑著一股熱情與努力，一頭栽入纏花的世界，樂此不疲。

堅持不懈 與纏花結不解之緣

「當時在桃園找了很久，沒能找到老師授課，我便北上去學纏花。」一心想學習纏花的謝玉環，不辭辛勞北上拜師學藝，雖然起初只學到纏花技法製作動物，但謝玉環笑說自己退休前做的是開發工作，天性喜歡創新與挑戰，於是在自學摸索間，竟能漸漸做出書中的花朵造型。

謝玉環說明，原來纏花在閩南與客家文化中都有這項技藝，閩南地區是將纏花用在製作嫁娶時戴在頭上的飾品，稱為「春仔花」；而客家則是以纏花做成廳堂桌上的供花敬拜、空間佈置或作為婦女的髮簪裝飾，稱為「客家纏花」，用途雖然不同，但技巧都是一樣的。春仔花主要以紅、金兩色為主，客家纏花色彩較為繽紛，卻少見紅、金兩色，說到這個巧合，連謝玉環也覺得有趣。

熟稔技藝 更嘗試各種可能

謝玉環謙虛地說，自己除了原本學的基本技巧外，大多是看著書上或網路上的照片，自行想像與摸索來進行纏花創作，「課堂上老師給的紙型都是固定的，但我覺得自己不斷嘗試，就能有更多可能。」

說起纏花的製作過程，從紙型的大小、角度與弧度繪製，就必須特別注意，紙型完成後，再小心地將絲線盤繞著紙型而上，最後組合成花瓣、葉子等各種造型，再組合成不同的作品。如果紙型的弧度與角度不對，絲線盤上時就容易脫落，就必須重新繪製紙型，這需要時間與經驗的累積，常常一做就需要7、8個小時，十分考驗毅力與耐力。



花瓣紙型的弧度與角度，為影響絲線纏繞順利的關鍵。圖／林冠良



用於婚禮的春仔花，依據身分配戴不同的花朵款式，各含意義。圖／林冠良

傳承使命 期待開花結果

談起未來對纏花的規劃，謝玉環替自己設定了兩個目標，身為客家人的她，希望能將照片中或是其他人收藏的客家供花復刻出來，「這項技藝已經消失6、70年了，這麼漂亮的傳統手藝應該要保留下來，讓年輕人瞭解這項技藝。」謝玉環覺得這是她的使命。

另一項則是要深耕在地，謝玉環感性的說「其實文化沒有界線，能有更多人將纏花流傳下去，我認為是最重要的事。」秉持這樣的信念，謝玉環決定在自己所居住的桃園開班授課，她不怕教學的辛苦，只怕沒有人來學習，她希望這項精緻的纏花美學，在下一代重新開花結果。



謝玉環希望將纏花發展成胸花飾品，提升實用層次。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：58