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每日國際焦點

總統拜登首度海外出訪將會見英國首相強生及英國女王、比利時首相與國王，並在布魯塞爾參加北約峰會會見土耳其總統艾爾段、在日內瓦會見俄羅斯總統普丁。

美國總統拜登承諾南韓的101萬劑嬌生疫苗，將於南韓時間5日凌晨運抵京畿道城南市首爾機場，供30歲以上軍眷施打。

美國駐軍協定若不續約將在8月到期，菲律賓駐美大使表示條約修改後杜特蒂應會支持。

美國以貪腐和通俄為由，制裁媒體大亨 Delyan Peevski、政府官員 Ilko Zhelyazkov、賭博大亨Vassil Bozhkov以及相關64家公司。保加利亞政治人物表示歡迎，稱是盟有伸出友善的手，歐盟也同意美國動作表示不會反制。

日本

日本首相菅義偉可能在東京奧運後提前舉行大選。

日本奧運籌備委員會排除奧運再度延期。

在中國減產下，全球鋼鐵需求2021年又預期提升5.8%，新日本製鐵獲利超出預期。

南韓

美國總統拜登承諾南韓的101萬劑嬌生疫苗，將於南韓時間5日凌晨運抵京畿道城南市首爾機場，供30歲以上軍眷施打。

中國

因水資源短缺將在2021~2025年投資海水淡化，目標達到日產能290噸水。將在遼寧、河北、山東、浙江、天津市興建示範計畫。

深圳發現染疫病例，鹽田港塞港情況可能因防疫管制措施變得更加嚴重。

澳洲

礦業公司Wyloo Metals原本已經是加拿大鎳銅礦公司Noront Resources最大股東占股權23%，打算發起惡意購併買下剩餘股權，以確保鎳礦來源。

印尼

因疫情連續兩年取消朝聖，表示沙烏地阿拉伯也因為疫情的關係並沒有給予配額。

菲律賓

美國駐軍協定若不續約將在8月到期，菲律賓駐美大使表示條約修改後杜特蒂應會支持。

緬甸

東協特使團抵達緬甸，東協輪值主席，汶萊外交次長Erywan Yusof與東協秘書長林玉輝將會見軍政府領袖敏昂萊。

印度

政府購買第三期臨床試驗中的Biological-E疫苗3億劑，預付2.056億美元。

斯里蘭卡

新加坡籍的貨櫃輪MV X-Press Pearl號，載運1486個貨櫃，內含25噸硝酸及其他化學品與美妝品，下錨於內貢博外海時，於5月20日起火爆炸，2日開始下沉，觸及海床，可能之後會發生漏油汙染。

歐盟

達成共識進行「單一歐洲天空」歐盟區航空管理改革計畫，目標是減少碳排放、減少成本、提升安全。

英國

英國公共衛生部表示如今是英國主要流行病毒的印度變種病毒，住院率高於英國變種病毒。

英國女王將於溫莎堡接見美國總統拜登夫婦。

首相強生接受第二劑阿斯特捷利康疫苗注射。

法國

總統馬克宏表示因為受疫情影響，退休金改革無法照原定計畫進行。

德國

歐盟最高法庭宣判德國持續性的超過歐盟二氧化氮空汙規範限制。若德國不改善各大城市空汙將可能遭罰款。

保加利亞

美國以貪腐和通俄為由，制裁媒體大亨 Delyan Peevski、政府官員 Ilko Zhelyazkov、賭博大亨Vassil Bozhkov以及相關64家公司。保加利亞政治人物表示歡迎，稱是盟有伸出友善的手，歐盟也同意美國動作表示不會反制。

捷克

取得關鍵政黨支持，內閣預定將可順利通過不信任投票考驗。

匈牙利

歐盟駁回匈牙利對2018年歐盟已違反民主懲處匈牙利的抗辯。

希臘

將提供各2萬劑疫苗給鄰國阿爾巴尼亞、北馬其頓。

福斯汽車提供8輛電動車給斯坦帕利亞島，供警方、海巡、機場使用，是全面取代該島1500輛燃油車的第一步，以達成該島綠能化。

挪威

與英國對脫歐後經貿往來達成協議。

葡萄牙

遭英國移出免隔離旅遊名單，葡國稱英國決定沒有邏輯，航空業大反彈，機場則要求現金紓困。

美國

總統拜登首度海外出訪將會見英國首相強生及英國女王、比利時首相與國王，並在布魯塞爾參加北約峰會會見土耳其總統艾爾段、在日內瓦會見俄羅斯總統普丁。

對英、義、西、土、印度、奧地利6國施以301條款，但立即暫停，以爭取更多談判時間。

馬里蘭州加入其他共和黨州共25州提早結束拜登每周300美元的疫情紓困補貼。補貼已經造成美國嚴重缺工，因為不工作就有錢可領造成勞動參與率低下。

拜登提出15%最低企業稅，取代先前最高28%企業稅提案，交換共和黨同意其1兆美元基礎建設支出。

洛克希德馬丁目標再2022年生產169架F35戰機。

比爾蓋茲所投資的第四代小型模組式反應爐開發商TerraPower將在懷俄明州一處廢棄燃煤發電廠址興建第一個「鈉」核反應爐。

聯合航空簽下協議購買Boom Supersonic開發的Overture超音速客機，將使航空業重返超音速客機時代。

拜登提出第一波分享2500萬劑疫苗計畫。拜登承諾總共要分享8000萬劑疫苗。

尼加拉瓜

警方突襲住家並居家軟禁反對黨領袖 Cristiana Chamorro。

巴西

里約熱內盧住宅倒塌至少2死。

以色列

阿拉伯政黨與極右派政黨合作加入聯盟，跨所有政治光譜組成取代納唐亞胡內閣的大聯合政府。

黎巴嫩

央行停止銀行以官方匯率提領美元的措施剛推出就因抗爭喊停，信心喊話強調並未破產。

因為財政困難經費短缺，聯合國審判2005年總理哈里里暗殺案暫停。

敘利亞

取得第一批俄國史普尼克V疫苗。

土耳其

5月通貨膨脹率意外降至16.59%。4月為17.14%。

沙烏地阿拉伯

石油以外部門連續9個月成長。

巴林

與俄國主權基金俄羅斯直接投資基金會簽訂初步協議，將生產俄國史普尼克V疫苗在中東地區銷售。

阿拉伯聯合大公國

與巴林提供先前施打國藥疫苗者，可再額外施打輝瑞BNT疫苗。

阿曼

卡達商業銀行增持阿曼國家銀行持股到超過50%，取得多數股權。

埃及

長賜輪保險公司UK Club反駁蘇伊士運河管理局，稱長賜輪的船速都在運河管理局引水員控制下，沒有所謂超速問題。

阿爾及利亞

西撒哈拉獨立勢力波利薩里奧陣線領袖Brahim Ghali返回阿爾及利亞。

馬利

非洲聯盟將馬利停權，並研擬進一步制裁，若馬利政變軍政府不還權於民。

查德

與中非共和國呼籲聯合國與非洲聯盟調查兩國邊界糾紛。

奈及利亞

政府確認尼日州學生綁架案有136名學生遭綁，少於先前估計的200人。

波札那

與莫德納簽訂疫苗供應協議。

福和會官方網頁：www.fratwn.org