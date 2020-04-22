敦睦艦隊支隊長陳道輝今天接受立法院外交及國防委員會電話備詢，他激動落淚的向國人道歉，是「穿上白軍服30年最痛苦的時刻」。他強調，因參考隨艦醫療小組意見，5人發燒才通報1個比較嚴重的發燒官兵，「我用生命保證沒有隱瞞疫情」。（圖為敦睦艦隊）／總統府（資料照）

敦睦艦隊群聚感染造成防疫破口，社會譁然，朝野追真相，正在隔離中的敦睦艦隊支隊長陳道輝已經遭調離現職，他今天接受立法院外交及國防委員會電話備詢，他激動落淚的向國人道歉，稱這是「穿上白軍服30年最痛苦的時刻」。他強調，因參考隨艦醫療小組意見，5人發燒才通報1個比較嚴重的發燒官兵，「我用生命保證沒有隱瞞疫情」。

陳道輝說明，因為現在隔離中，所以不清楚委員會狀況，謝謝委員會給他機會說明，他首先對國人、社會造成不安深切致歉，也對支隊700多人及家屬鞠躬道歉。他強調，「我用生命保證沒有隱瞞疫情，如果我知道有人感染，遵照國防部命令立刻返航。」他激動地說，「寧可死在海上船上，不可能讓本來就應保護的國人及親愛的家人受傷害。」

對於自己在懲處名單內，陳道輝說，那是應該的，因為我沒做好，對不起長官、家人、國人。外界質疑的5人發燒，沒有回報問題，陳道輝解釋，全部根據醫療小組組成專業意見，回報是ㄧ般感冒，其中一位比較嚴重，經過細心治療都逐漸好轉，所以按照計畫執行任務。

他說，「要讓委員了解，所有海軍艦艇在海上執行任務的時候，都能有專業醫官針對感冒發燒做治療。」陳道輝表示，如果任何一人有感冒發燒就返航的話，我們將如何捍衛海疆？以及如何在海上這麼長的時間執行任務跟保衛國人？他坦言，有1人比較嚴重，醫療小組研判只是一般感冒，還用X光檢測。對於疫情指揮中心通報嗅味覺列為通報標準，陳道輝說，沒有收到嗅覺味覺異常必須通報新冠肺炎的指示。

至於為何14日就先就地解散，陳道輝強調，自己沒有這個權限，就是奉命執行。被問及解散前有無先跟國防部跟指揮中心通報，他說，「我沒有按照自己想法去做」、這是「穿上白軍服30年最痛苦的時刻，5天沒有睡覺。」

國防部長嚴德發回應，強調每一個發燒個案都要回報，因為發燒敏感問題。到底是不是疏忽?嚴德發說，我們要查。