全球經濟受到武漢肺炎衝擊，幾乎快要窒息，投資人大撤退，台股大跌，新台幣重貶，國安基金及央行雙雙於今日下午各自召開會議，可望端出護盤及降息利多，挽救市場信心。圖為央行總裁楊金龍/取自央行官網。

美股無視川普撒錢政策，持續下探，台股也難以抵擋跌勢，加上台積電傳出員工確診感染武漢肺炎，大盤指數盤中失守9千大關，匯市一樣慘兮兮，新台幣重貶逾1角。傳出國安基金今天傍晚即將召開會議，研商進場護盤時機。正巧，中央銀行也將於今日召開第一季理監事會議，市場推斷，降息機率高，降幅至少半碼(0.125個百分點)。

全球經濟受到武漢肺炎衝擊，市場套現壓力暴增，美股對川普利多政策完全不買單，美股賣壓沉重，道瓊指數重挫1338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，終結多頭走勢。標準普爾500指數重挫131.09點，跌幅5.18%，收在2398.1點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫344.94點，跌幅4.7%，收在6989.84點。

經濟受創，原油需求跟著下滑，具指標性的西德州中級原油（WTI）價格週三暴跌12%，跌破每桶24美元，跌至2002年以來新低點。

受到美股及國際油價崩跌，台股今天殺聲隆隆，加權指數盤中重挫超過500點，直接跌破10年線支撐，指數摜破9千大關，有員工確診的權值股台積電大崩跌，鄰近午盤有買盤進駐，是否為國安基金進場護盤，市場揣測紛紛。

據悉，國安基金今天下午傍晚將召開臨時委員會，商議挽救台股事宜。與此同時，今天也是央行召開例行性理監事會議的日期，推測降息機率高，幅度至少半碼。