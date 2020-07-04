習近平終於狠下心來，決定殺掉會生金雞蛋的香港，西方國家面對這個流氓國家，只好全部翻臉，27個國家在此之前，敦促習近平改變心意，不要幹掉香港，給香港一點自由空氣，但是，習近平用堅硬態度回應西方國家，殺死金雞時間已到，30日，162名中國人大，無異議通過「港版國安法」，英國只好立即宣布；中國是英國敵國。

美英聯手對付中共

除了英國老臉拉不下，因為毀掉「一國兩制」合約，就是打臉英國，把「中英聯合聲明」丟到垃圾桶，對曾經的「日不落帝國」而言，很顯然是嚴重打擊，即便殖民的光榮歲月已經遠去，所以，英國立即宣布：把港人持有海外護照BON延長居留五年，第六年就可以入籍英國，對數百萬持有英國海外護照者，又多了一條可以逃離紅色恐怖的道路，美國也願意提供港人緊急避難，方法是否和台灣類似，還有待觀察，但是，美國進一步對香港政府高官，以及港澳辦黨官制裁行動，已經發動。

香港徹底淪陷，更加緊張是台灣，中共已經大躍進，明白表示：沒有「一國兩制」這種東西，只有馬英九還在喃喃自語「92共識」，中共無須留一個西方資本主義國家樣板，給境內的奴隸垂範，也證明謊言無須證明，就是徹底謊言，未來就算台灣要投降，也沒有兩制，只剩下一制——「社會主義中國制度」。

把中產階級以上的香港人趕走，很可能是中共已經想定的局面，這一次和97大限之前不同，1984年的合約，明文規定給予香港人有時間辦理移民，如果你不願意當中國人，可以把財產賣了，走人，但是這一次，想走也不一定可以順利走掉，如果你是被列入「反送中」運動黑名單，恐怕只剩下偷渡一途，這一次，很多港人真的錯失先機，當然，有骨氣者不會走人，例如，黎智英先生，他已經抱定要與香港共存亡，和老黎同樣信念者並不少，未來街頭抓人局面，肯定會出現，從去年「反送中」運動到昨天7月1日大示威，已經被捕下獄者超過1萬人，港人對未來超級悲觀。

日本產經新聞評論說：「無法理解為何中共採取和香港玉石俱焚的策略」，台灣經濟學者吳嘉隆說：習近平殺雞取卵，唯一的解釋就是中國經濟已經走到絕境，不殺這隻雞，吃這個卵，「中共國」無法度過寒冬，這些解釋也算正確，但是，很多人忽略了，香港對中國不只是金融中心，會生金蛋，更是中國對外窗口，向西方國家宣達：共產國家願意向民主自由學習和過渡，如今殺了金雞，意思就是窗口也要關閉了，酒店關門了，鐵門要拉下了，因此，美國第一個反應就是撤銷香港特殊關稅地位，香港這個門戶，第一道門被習近平封死，第二道門被美國鎖住，「攬炒香港」終於完成，可憐的當然是香港人民。

為了阻擋金雞被殺之後，金雞蛋四處亂飛，中國已經宣布嚴格管制人民幣，個人提領不可以超過10萬人民幣，企業不可以超過50萬，而且必須事先報備，香港失去自由金融地位以後，外資逃離是必然發生的事情，香港匯豐銀行已經變成中資，向北京下跪，港人想要把錢匯出到海外，未來將變成更不容易。

根據港版國安法第38條，不單單規範香港人，也規範老外，外國人如果在香港土地上，批判國家或領導，也是觸犯顛覆國家，很多外資為了保護公司財富和人身安全，除了離開中國以外，別無他途，現在連香港也待不下，年底之前，將是香港外資大量撤離的時刻。

《紐約時報》7月1日報導：港版國安法通過，第36條把中國領土擴展到航空器，而且在香港登記航空器，也算在內，第38條也把境外人士列入審查對象，好像中共必須教育好全世界人民，全人類要對中國膜拜。

「武漢瘟疫」攻擊全世界以來，習近平的左傾冒進主義更加暴力，推向國際，顯露中共與西方脫鉤的決心，這是所謂的「項莊舞劍，志在沛公」，這條法律等於宣布中共要與世界為敵，只要你反對中共，或者只是發牢騷，或寫臉書，就是我的敵人，就算你只是在香港過境，被我查到，也要入獄判刑。

香港完了，14億人失去呼吸自由空氣的小島，未來，中台「兩個中國」的鬥爭，勢必持續升溫，台灣除了反共抗中以外，已經沒有其他退路，問題是：國民黨和陷入匪區的台商，有認知到這一點嗎？或者要等到被失蹤，才到處求救呢？民進黨政府的陸委會何時宣布：「中共國」是敵國呢？或者要等到更多台商過境香港被抓，才要驚醒過來嗎？