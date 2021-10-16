台灣文化日當天故宮南北院實體商店及北部院區三希堂提供「臺灣文化日．故宮禮讚」，消費不限金額即送小禮。圖／故宮博物院提供

國立故宮博物院響應10月17日臺灣文化日，除南北院皆於當日免費參觀外，更有台灣文化相關展覽、互動工作坊、亞洲藝術節表演以及餐飲商店消費優惠等，歡迎民眾來故宮南北院區過個充實的文化週末!

電視劇「斯卡羅」讓19世紀的台灣故事成為焦點，而故宮現正展出中的「院藏清代歴史文書珍品」，其中「斯土斯民—台灣文獻與原住民史料」單元透過清代典籍檔案、志書圖冊、契約文書等，展現近三百年臺灣原住民族歷史文化發展的第一手史料。大家可在其中發現牡丹社事件、晚清台灣鐵路建設，以及格利馬尼（Edmund H. Grimani）的南台灣遊記等議題，呈現19世紀末葉台灣於國際浪潮下的變貌與發展，除可觀覽1874年「牡丹社事件」的奏摺，更能目睹一個半世紀前斯卡羅勇士的風貌，期盼觀眾能在台灣文化日覽照古今，諦思台灣獨特的歷史文化。

故宮北部院區將於10月16日、17日在今年甫重新開幕的三希堂餐廳舉辦「2021故宮童樂節互動工作坊—極可愛翫：鼻煙壺製作」，呼應正展出中的「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展，讓民眾動手彩繪屬於自己的瓷胎鼻煙壺，更能進一步以漢方草本香為主題，製作鼻煙壺內香料。(需事先上網報名)



〈福爾摩沙居民之風俗習性〉圖內細緻呈現了當時斯卡羅勇士的髮型、服飾與武器樣貌。圖／故宮博物院提供

故宮南部院區現正熱鬧舉辦「2021故宮亞洲藝術節─印尼月」，10月17日當天將由印尼竹韻揚聲樂團演出「遙唱島嶼－混血歌謠」，台灣民眾耳熟能詳的華語金曲《甜蜜蜜》及台語歌曲《小姐請你乎我愛》，其實都改編自印尼民謠，透過印尼傳統樂器「安克隆Angklung」清脆悅耳的竹琴聲響，演奏台灣與亞洲密不可分的混血風情。



故宮南部院區10月17日當天由印尼竹韻揚聲樂團演出「遙唱島嶼－混血歌謠」，台灣民眾耳熟能詳的華語金曲《甜蜜蜜》及台語歌曲《小姐請你乎我愛》，其實都改編自印尼民謠。圖／故宮博物院提供

除豐富展演外，故宮南北院實體商店及北部院區三希堂提供「台灣文化日．故宮禮讚」，消費不限金額即送小禮，北部院區餐飲（富春居、閒居賦）消費滿250元送點心乙份，消費滿500元加送茶包組，點套餐者飲料升級，讓您身心皆滿載而歸!



台灣文化日當天除了可免費參觀故宮南北院區，商店及餐廳更有好康可拿。圖／故宮博物院提供