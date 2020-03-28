「陳永興人生七十」影音口述(十六)陳永興說，1996年台灣首辦總統直選，當時李登輝代表國民黨出來選，而民進黨推出彭明敏教授，兩個都是日治時代很優秀的台灣知識份子。雖然李當選，惟台灣人直選總統，代表咱台灣是一個主權獨立的國家能選出自己國家的領導者。下為民進黨總統候選人彭明敏海洋國家-鯨神文明紀念幣。

「國是會議將總統直選定案通過，我也邀請海外台灣優秀過去被列黑名單的彭明敏教授等返台參加國是會議」。…

陳永興說，1996年台灣首辦總統直選，當時李登輝代表國民黨出來選，而民進黨推出彭明敏教授，兩個都是日治時代就很優秀的台灣知識份子。

面對當時中國對台文攻武嚇，李登輝無懼中國恫嚇，台灣接續有陳水扁代表民進黨選贏國民黨完成政黨輪替。這可說是李登輝對台灣民主憲政一個非常重大的貢獻。台灣人未經過流血革命，用選票完成和平的政權轉移。這是過去大家無法想像。

※民報之聲 李登輝總統：中共再大也沒我老爸大！(1997)

「國民黨在台灣戒嚴近四十年，一黨獨大且過去總統無法讓人民直接選出」。陳永興指出，90年代因為國是會議定案總統直選，並在李登輝的堅持下，這個政權能夠和平轉移，這算是台灣民主運動非常重要的一步。所以有人尊稱李登輝是民主之父。

※60秒前導片：「陳永興人生七十」影音口述(十六)

惟陳永興說：「但咱不能忘紀，這不是李登輝一個人的氣力，其實他是借勢，用咱反對力量，因為民間學生野百合運動的靜坐抗議，與民進黨國是會議我與黃信介及張俊宏的主張：《參加國是會議，推出總統直選》當時的決定是個正確的決定。才能完成這個任務。」

另值一提的是，1996年代表民進黨競逐台灣首次民選正副總統的彭明敏與謝長廷「彭謝配」當時選戰主題曲『海洋的國家』從90年代傳唱至今。旋律輕快有力，成為本土運動邁向新國家，上街頭，衝民主的經典歌曲。這首歌曲也正式標舉了「海洋的國家」願景。謝長廷在2008年代表民進黨競選總統時曾說：想到王明哲先生，就聽見「海洋的國家」

『海洋的國家』由王明哲作曲與傳唱；作詞為林永生。陳永興今年1月下旬曾在微微笑廣播網【聽醫生講看覓】首邀非醫師的歌謠大師王明哲春節與談並在現場彈唱『海洋的國家』等曲。王明哲特別有感的舉「海洋的國家」作詞的林永生被關在監獄有天放風出來遠遠看到其家鄉，當時才知自己被關兩年多的所在…

※完整內容上網影音並請密切關注民報【專文】走過驚濤駭浪的年代-陳永興七十省思系列報導

林永生一生從事台灣獨立運動，大學時就曾因主張言論自由，而入獄五年，後來，在1991年，又因「台建事件」被捕入獄。林永生在獄中以寫台灣國歌的心情，譜寫『海洋的國家』的歌詞；後來王明哲在「台灣ㄟ店」正式發表並在電台與各地傳唱，引起相當大的共鳴。這首歌後來成為彭明敏選舉總統時的主題曲。

這首歌的歌詞分為三段，分別以鮮紅、翠綠與純白做為不同象徵。首段以鮮紅象徵台灣人民熱情、土直的個性，次段以翠綠來表現台灣這片土地的旺盛生命力，末段則用純白來展現台灣人民追求自由民主的強烈企圖心，最後以「充滿喜樂，充滿喜樂，咱是海洋的國家」表現出台灣追求獨立、自主的政治訴求，也期勉台灣的子孫們能有尊嚴的立足於世界中。

※【影音】【聽醫生講看覓】陳永興VS王明哲黨外至今傳唱台灣國家路(2020/1/22)

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