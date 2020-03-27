台北市將在4月3日啟用集中檢疫所，副市長黃珊珊表示，居檢有困難者或者惡性重大、不聽勸告，就會考慮送集中檢疫所。圖/內政部臉書

武漢肺炎疫情毫無止歇跡象，居家隔離及檢疫民眾越來越多，不聽勸告、趴趴走造成防疫破口天天上演。為此，台北市流行疫情指揮中心會議今天上午決議，因應武漢肺炎（COVID-19）防疫需求，4月3日啟用台北市集中檢疫所，副市長黃珊珊會後受訪說，居檢有困難者或者惡性重大、不聽勸告，就會考慮送集中檢疫所。

台北市防疫旅館今天起增達6家上線，總房數達320間；市府也鼓勵應居檢者如果有需求的話，跟衛生局、觀光傳播局或民政局，申請進住自費2200元的「安心檢疫所」。

同時，4月3日會啟用集中檢疫所，在台北市趴趴走、居家檢疫有困難的，會安置在該處所。副市長黃珊珊會後受訪說，市府稱為「關懷檢疫所」，由市立聯合醫院以集中檢疫所的規格成立，設有40床，位置不在嚴重呼吸道疾病主責醫院和平院區。

黃珊珊表示，目前通報違反居家檢疫的8、9件，里幹事在調查，調閱監視器確認，情節像是拿外送、跑出檢疫房門等，調查完畢，程序完備，就會開罰，希望居家檢疫、居家隔離的民眾不要以身試法，否則將採取比較強制的動作，就是集中檢疫，並會公布其姓名。

黃珊珊強調，如果不是故意的、打開門放個垃圾，這就很難講，因為有些鄰居一看到他打開門就通報違規，所以需要查證，但若惡性重大、不聽勸告，就會考慮送集中檢疫所，就看其情節輕重。

關於居家檢疫關懷包數量不足一事，黃珊珊則說，先前慈濟提供3000份，那時是足夠，突然回來破萬人，量才不夠，慈濟也立刻補足1萬包。考量資源不要重複，還是先以民間捐贈為主，如果民間捐贈缺乏的時候，如果1萬包送出去8成，就會開始採購下一批。