感謝美國政府贈送75萬劑武漢肺炎疫苗給台灣，雪中送炭令人感動；希望未來美國政府加大力道支持台灣援助台灣，畢竟中共的力量實在太兇殘，不要讓台灣本土力量在世界的民主前線孤身作戰。

這一次台灣本土力量遭受中共發動全面的疫苗之亂攻擊，美國政府更應明白認清中國國民黨已淪為中共犬馬，唯恐台灣不亂的事實；中國國民黨已質變成中共統戰部台灣前進指揮所，中國國民黨由藍轉紅在台灣是人盡皆知的政治常識，這也是數十年來中共利用藍金黃統戰台灣所取得的最大成就，中共利用統戰把昔日死敵中國國民黨變成其馬前卒，國民黨由反共變成親共舔共又反美，其內心深處就是反美，只是現在還不敢明說而已。

親中已成國民黨內主流

現在國民黨內親中舔共才是主流，親美反共的只能靠邊站；如果蔣介石還在的話，一定把這些背骨的徒子徒孫全部抓出去槍斃！

美國政府要認清楚中國國民黨已經不是當年蔣介石反共的國民黨，蔣介石終其一生反共，反共也註定在大的原則上蔣介石是美國的朋友，現在的國民黨則親共舔共，這是司馬昭之心路人皆知，現在國民黨連演戲也懶得演了，親共舔共的國民黨能不反美嗎？他們內心服膺習近平那套中華民族偉大復興鬼才相信的統戰伎倆，國民黨隨時都可以背叛美國，美國只是他們一張隨時可以用過即丟的衞生紙。

美國政府要認清中國國民黨的真面目，台灣人大家都懂，就怕美國政府還不了解，被笑裏藏刀的國民黨出賣了還不知道！

我們對美國政府的忠告是：國民黨已經是美國的敵人，是中共馬前卒，是中共在台前進指揮所，是中共在台代言人、代理人，美國也勿寄任何希望於國民黨，美國支持國民黨絕對是養老鼠咬布袋；台灣的國際地緣政治戰略地位比烏克蘭重要千倍百倍，台灣對美國印太戰略太重要，美國要防範未然，絕不能讓台灣被赤化，絕對輕忽不得。

中共的認知作戰實在太厲害，洗腦台灣人民說中共才是家人，美國只是在利用台灣；對台灣的認知作戰，美國絕不能輸。如同二戰之後為避免西歐被赤化，美國制定並執行馬歇爾計劃，幫助重建歐洲一樣，美國政府應積極投入資源力挺台灣本土政權，而現階段最實際的援助就是幫助台灣找武漢肺炎疫苗。

台灣要戒慎恐懼應對中共打的認知作戰！這次台灣的疫苗之亂，幕後藏鏡人呼之欲出！中共的認知作戰有夠厲害！沒想到台灣人恐慌的心態也有夠誇張！上帝和撒旦的戰爭原本上帝大勝，要小心被一夕翻盤；台灣內部有太多舔共勢力，他們以為中國共產黨好棒棒，事實上，中共是1949年逃難到台灣來的49難民們不共戴天的仇人。中央流行疫情指揮中心最大的悲哀就是每天做到流汗卻被他們嫌到流涎，台灣疫苗再怎麼爛也比共匪疫苗好上百倍千倍，竟然被中共犬馬嫌到沒一個地方好！

中國是美國最大的敵人，親共舔共的國民黨也必然是美國的敵人，美國要小心國共合作笑裏藏刀，美國要小心被國民黨出賣了！



我國疫情嚴峻之際，中國軍機仍持續騷擾。示意圖／擷自國防部、Pixabay，民報合成