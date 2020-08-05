「李毅們」認為，和平統一時間已經消失，中共只能靠武力拿下台灣，很多不明究裡的小粉紅，包括台灣內部的紅色媒體，和在地協助者，也跟風起鬨，好像中共武統台灣，已經勢在必行。圖為長期鼓吹武力併吞台灣的中國學者李毅來台演講。圖／擷自林昶佐臉書2019.4.11

李毅、金燦榮所代表的中共「武統派」，抨擊所謂「和平統一派」的許多上海和廈門的涉台學者，認為這些人是民族罪人，「李毅們」認為，和平統一時間已經消失，中共只能靠武力拿下台灣，很多不明究裡的小粉紅，包括台灣內部的紅色媒體，和在地協助者，也跟風起鬨，好像中共武統台灣，已經勢在必行。

台海不會爆發戰爭

許多朋友還因此問我，台灣離戰爭有多遠？我鐵口直斷，台灣就如同多數國家，準備戰爭預防突襲，是必須的工作，但是，我認為在2050年之前，台海不會戰爭，2050年是中共軍事力量超越美國的時間，這裡也有個先決條件，必須中共政權可以維持統治30年，以及中國人持續認命，願意當紅色政權的奴隸牛馬。

最近讀了一篇文章〈中國人為何不生氣？〉文中說，武漢瘟疫造成中國「一帶一路」計畫全面破產，無以為繼，估計，十年下來，中共在這項計畫中，已經大撒錢投下四兆美金，範圍從南亞，中南半島，南歐到中東，非洲，如果中國把這四兆美金用在中國人身上，中國可以辦理全民健保20年，因為每一年只要1600億人民幣；可是，共產黨卻反其道而行，因為紅色帝國擴張可以征服世界，比討好中國人更重要，被資訊封鎖狀態的中國人不知道，所以不生氣。今天，中共國庫缺美金，打戰需要糧草，如今沒有錢，不要說自己主動開打，連自衛也很困難。

也因為這股中共黨內武統叫囂風暴，蔓延到黨媒傳聲筒，使美國更加提防，美國參議院針對台海可能發生戰爭，已經提出「防止中共侵略台灣」法案，授權總統可以出兵保護台灣，這是美國政府最大的轉變。過去，美國對華政策，沿襲幾十年來的戰略模糊政策，現在開始轉為戰略清晰，只差沒說，「打台灣就是打美國」，法案明白告訴中共，想要武統台灣，下場就是和美國打一場戰爭，所以，我不以為中共會在這個時候冒險一戰，因為等於找死，而且是被圍毆死亡，俄羅斯也必然袖手旁觀，因為國際氛圍對中共不利。



目前超過七成的台灣人，不認為自己是中國人，所以，必須統一的要件，已經消失。圖／張家銘

統一條件已經流失

造成這樣的轉變有兩大因素：第一，台灣的民意正在改變，美中建交40年，三個公報裡面清楚寫著，因為中台兩邊人民都認知「我是中國人」，世界上只有一個中國，兩邊人民的統一，必須是和平方式，如今，這個條件已經消失，目前超過七成的台灣人，不認為自己是中國人，所以，必須統一的要件，已經沒有，如果中共硬要併吞台灣，就是兩個不同民族的衝突，不符合美國所簽署的公報內容；第二，中共不放棄武統台灣，過去只是嘴巴說說，慢慢演變成實踐行動，不停的用軍機繞台，多次突破海峽中線，並以航母包圍示威，軍事武力的展現，越來越離譜，企圖測試美國的忍耐度，因此造成美國的驚醒，促成美國的戰略轉向。

說起來，這也是中國人被共產黨洗腦的悲哀，這種悲哀也存在台灣統派者身上，過去的統派不甘心中國大陸土地被中共搶走，高喊反攻大陸，而中共卻喊著解放台灣，其實歷史證據證明，台灣這塊土地，既不屬於中共國，也不屬於中華民國，這兩個政府手上拿不出台灣所有權的國際合法主權證明，但是，謊言和洗腦左右了人民的理性思考，這才是大悲哀。當年，台灣共產黨在中國共產黨扶植下於上海成立，毛澤東還同意協助台共回到台灣，進行台灣獨立建國的鬥爭（詳見《謝雪紅傳》），說穿了，中共很清楚，中共本來支持台獨，中國更不擁有台灣主權，打台灣目標，是為了幹掉國民黨代表的「中華民國」而已，這兩黨的私人仇恨，被洗腦成國仇家恨，這是中台兩邊中國人的大悲哀，還好，我不承認自己是中國人。

寫《湖濱散記》的梭羅說，「當你可以拋棄的東西越多，你就越富有」，這句話可以提供給習近平和中共黨國高官以及小粉紅參考。

如同中共國防大學的喬良所言，「台灣根本和中國的崛起無關」，中共「留島不留人」的口號，已經顯示出拿下台灣是出於戰略，以及中共帝國領土擴張罷了，無關人民的生活改善。

習近平很清楚，放下台灣，無條件協助台灣進入聯合國，雙方共榮共存，才是未來統一之道，兩國平等來往，對中國的發展會更好，這是中台兩利的選擇，反過來看，喊打喊殺，只會迫使台灣離開更遠，除非中共真的想和美國打一場架，否則台海戰爭不會爆發。

寓言裡面有隻貪心的猴子，把手伸進小箱子拿蘋果，獵人來了，卻不甘心放下蘋果，趕快逃跑，最後終於被逮個正著，中共會是那隻猴子嗎？