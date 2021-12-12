從夢想成為漫畫家到創辦「水顏木房」，非科班出身的魏榮明，在36歲時決然投入手作木工家具。熱愛舊木料的他，也以此作為素材，揉合生命經驗與靈魂元素，以獨特的視角與木頭對話，巧手轉化成美感生活的水顏家具。

從小，成為「漫畫家」是魏榮明的熱情所在，直到退伍後，他發現實在無法以畫漫畫維生，而後十幾年的時間，置身兒童美術教學領域，一邊思考自己真正想追尋的志業。直至36歲這年，他確定自己對於木工的喜愛與熱情，就此栽進手作木工家具的世界。

回應心靈的呼喚 實踐木作生活

「我對於社會所提供的工作沒有投入感和忠誠度，那自然就會敷衍、會抽離，我不想要自我欺騙。」魏榮明不斷尋求能讓自身產出源源不絕動力，也同時富有樂趣的工作，而木工著實是讓魏榮明感興趣的。

舊木料的歲月痕跡，鼓動了魏榮明的創作靈感來源，也加深了他對木工的喜愛。「每當碰觸到舊木料，腦中就會不自覺浮現如何加工、展現生命力，讓它更新變化，產出新的生命。」36歲那年，某日不經意翻看到書籍的一段話，「你所欲求的，可以透過你的想法、意識，加速這件事情實現的可能性。」打動了魏榮明，終於將內心對木工的渴望付諸實行，並在木工的世界裡找到心的歸屬。



魏榮明仔細審視、製作每件木工家具。圖／林煒凱

對木工的熱愛 精心刻出一個感動

踏進了木工界，就像啟動開關，魏榮明源源不絕的想法、創作能量，都在木工作品得到實踐。即使在開業初期，苦於沒有師承、沒有人脈，但魏榮明一想到能從事自己喜歡的木工，他的執著克服了這些困難，「我只是想著我喜歡做這件事情，想著怎麼把這件事情做好。」

順從本心投入木工製作的魏榮明，在與客戶溝通的過程中也秉持著相同的立場。每次與客戶的對話中，詢問對方的職業背景、居家環境，再思考什麼樣的家具適合出現在客戶的家居空間裡。「或許是因為我過去沒有木工的科班訓練，我反而更在意的是如何同理客戶需求，所以做出來的家具自成一格，更能融入環境中。」



水顏木房的家具以舊木料拼貼為元素，兼具實用、感性與趣味。圖／魏榮明提供

懷舊木料翻新再生 傳遞良善的鄉土美學

投入手工家具製作十餘年，魏榮明數度深思自己所作的家具，如何在相對應的空間裡，全然呈現盎然的生命力。幾番思索後，發現自己源出客家的生命經歷、純實的手作風格特別對味，並從中衍伸出自己對台灣鄉土美學的關懷。

魏榮明口中的「鄉土美學」，是著眼昔時農村時代所蘊含的善良感、親和性的氛圍，營造出符合當代風格的多元應用，正恰如其分地呼應這些年來，他善用舊木料，煉出獨特的拼貼手法。「我希望能將鄉土美的特質，融入到家具、生活空間中，打造一個親和活潑的居家環境，讓生活在裡頭的人們更融洽自在。」在魏榮明眼中，富有樸實意味的家具不僅能帶給使用者一股豐厚的懷舊感，更是一種能實現良善的環境美學。



水顏家具貼近使用進行設計，自然而然地融入生活空間。圖／魏榮明提供

※本文轉載自 《桃園誌》No：78