1947年的「二二八事件處理委員會」向陳儀政府抗爭，要求改善人民的生活，卻在前後不到十天的政經改革請願之後，為全台灣換得來一場中華民國的屠殺、捕殺和牢獄之災，它完全出乎一般人的想像，而且事件過後，沒有懲兇，受難者伸冤無門，失蹤者不了了之。多少年來，民間對事件真相的搜尋不遺餘力，而擁有原始資料的中國國民黨則持續採取推拖扭曲的態度，以致真相的建構少有進展。

「二二八事件」所以不容易解釋，原因出在論述者往往忽略了兩項關鍵生的事實：一是台灣地位未定；二是蔣介石的密函（或稱「手諭」）。把事件比做房屋，這兩件事就是開啟大門和房間的鑰匙了。

第二次世界大戰結束後，中華民國即對台灣人民宣傳它所發明的「開羅宣言」，更讓陳儀在接管台灣的儀式上偽稱台灣重入中國版圖。事實上，1945年的聯合國憲章已經規定，由戰敗國（日本）分離出來的領土（台灣）要交給聯合國託管，然後由公民投票決定前途。（按：1951年的「對日和約」規定日本放棄台灣，就是要讓台灣去進行公民投票。）因此，中華民國對台灣沒有主權，所謂「光復」完全是虛構，這一點，台灣人民不清楚，卻是中華民國的大官都知道的「機密」。這就是為什麼陳儀來台之後不能任用台灣人、急著對台灣人進行「中國化」、另一方面又要等待「對日和會」的結果，而不得不要比落後的「內地」延遲在台灣行憲的理由。

事件發生後，陳儀在3月1日請兵（註）；蔣介石3日派兵；部隊於6日由上海出發，8日在基隆登陸，夜間在台北表演「暴動」，9日起連續屠殺、捕殺三天；12日停止射擊；13日，蔣介石指示陳儀「嚴禁報復」。

屠殺濫捕壓制台灣意識

9日那天，人人逃命，「處理委員會」無影無蹤，到處沒有任何反抗的跡象，可是部隊竟然沿街掃射，進行不必要的屠殺和捕殺，目的就是要利用這個難得的機會來壓制台灣意識，翦除台灣的聲音，以備中華民國在對日和會上順利取得台灣主權。換句話說，戰後台灣人民在為生活條件煩惱的時候，中華民國的煩惱卻是在「光復」的名目下對台灣地位未定的恐懼。

在事件期間，蔣介石至少寫了兩件密函給陳儀。第一件於3月7日由劉雨卿（二十一師師長）搭專機到台北面交陳儀，讓他和柯遠芬（警總參謀長）導演「暴動」，進行屠殺，藉「紛亂」進行捕殺來「報復」自導自演的「暴動」（參見：柯遠芬〈台灣二二八事變之真像〉，1989。柯稱1日接獲手諭，當係7日之誤。）第二件於3月17日由蔣經國（時任三青團中央幹事，隨白崇禧的「宣慰團」來台）面交陳儀，它除了肯定陳儀平定事件之外，還保證他的前途，叫他提出辭職及後繼人選（參見3月18日晩陳儀致蔣介石函。按：此函翌日由蔣經國攜去南京。）這兩件密函使陳儀在離台前後安祥如常，讓專程前來「宣慰」的白崇禧和丘念台，望著陳儀，深深地感到不可思議。也使得往後的懲兇和伸冤失去門路。無疑的，事件的真相只會把蔣介石推作元兇。

蔣介石極端重視他本人的名望，卻又是玩法弄權詐騙一生。例如，3月10日（星期一）那天，他在南京國民政府「總理紀念週」上報告「二二八事件」，居然說他派兵的理由是7日「處委會」的無理要求和8日的「暴動」！又如，「報復」早在11日完成了，他13日再來「嚴禁報復」，除了為自己權充慈悲之外，還有什麼實質的意義呢？研究歷史的人是絕對不可以把他放在枱面上的資料照單全收的。

註：「二二八事件」發生後，旅居中國的台灣團體代表楊肇嘉等十一人，在3月11日由上海飛到台北被陳儀「軟禁」，翌日被陳儀原機遣返。13日，他們在南京召開記者會，淚流滿面，控訴陳儀請兵屠殺台灣人民，場面非常感人，激起洋記者親訪台灣的決心。3月20日，航班恢復；21日下午，三名美國記者（《紐約前鋒論壇報）的藍德（Christopher Rand）、上海《密勒氏評論報》的鮑威爾（John W. Powell）和《時代週刊》的葛威廉（William Gray）》趕到省公署和陳儀談了兩小時。在談話中，陳儀自稱3月1日請兵（參見：《紐約前鋒論壇報》，1947年3月24日；《密勒氏評論報》，1947年3月29日），還說王添灯在被捕過程中因反抗而被槍殺。（參見《時代週刊》，1947年4月7日）。