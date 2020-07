約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,截至台灣9日14時,全球至少54.9萬人死於2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎),確診突破1204萬例。美國新冠肺炎確診人數超過300萬人,巴西確診人數超過300萬人,緊跟其後。

美國黑人高喊black lives matter,巴西聖保羅大學環境學院教授海倫娜·里貝羅(Helena Ribeiro)為巴西人高喊「棕色生命重要嗎?」(Brown lives matter?)

Helena Ribeiro 在《柳葉刀全球健康》雜誌中發表的一篇〈在巴西的新冠大流行中,棕色生命重要嗎?〉(In the COVID-19 pandemic in Brazil, do brown lives matter?),這一項開創性研究指出, 在巴西證實從受新冠打擊的國家中觀察發現:大流行的死亡率因地理、區域和種族而異。新冠對黑人人口和其他少數民族的影響顯著偏高。本研究關注約巴西人健康的社會和環境決定因素。

研究的數據收集來自收容新冠病人的醫院死亡率數據,進行了一項橫斷面觀察,以評估巴西各州和各州入院的新冠病人的區域差異;兩個社會經濟分組的區域(北部和中南部)。病人的種族是根據巴西地理研究所統計使用的五類,包括布蘭科(白人),普雷托(黑人),Amarelo(東亞人),Indígeno(土著),及帕爾多(Pardo,混合種族)。研究者者使用混合效應回歸生存分析來估計區域差異背景下個體水平上種族和合併症的影響。

研究發現,與白人巴西人相比,住院的帕爾多和黑人巴西人的死亡風險顯著更高。帕爾多族裔是僅次於死亡年齡的第二大最重要的危險因素。作者還表明,在北部地區,住院病人死於新冠的風險高於在中南部地區。里約熱內盧是一個異常地區,死亡率與北部各州相近。

研究也發現,巴西北部地區的發病率更高。推測嚴重新冠在低緯度地區傳播較溫和。但是,從歷史上看,這些地區面臨著直接影響其應對新冠大流行的能力的若干挑戰:醫師和強化醫師短缺;脆弱的流行病學監測;與其他地區相比,衛生服務網絡較差;與其他地區相比,家庭保健團隊,醫院病床和每位居民的重症監護病房(ICU)數量要少。

種族、地區、經濟影響感染率

因此,關於種族和地區差異的討論必須整合在一起,不僅因為北部各州和里約熱內盧的帕爾多比例更高和黑人人口;也因為較高死亡率的根本原因是重疊的。居住在中等住房以下的低收入家庭(每間客房的平均人數更高)的百分比,在北部地區比中南部地區更普遍,在帕爾多和黑人家庭中比白人家庭更高。這些條件有利於呼吸道病原體的強烈循環。

低收入社區的人口密度也較高,並且對社會距離衡量標準的遵守程度較低。在這些經常熱鬧和擁擠的社區中,街道和人行道具有文化重要性,並成為生活空間的一部分。此外,北部地區和帕爾多的初等教育黑人人口可能會對危及衛生當局提出的風險和措施,以及對尋求醫療援助的適當時間的判斷無法充分理解。此外,與其他地區相比,在北部地區,自來水服務的城市人口比例較低(北部為69·5%,東北為88·7%,南部為96%)。這種情況意味著北部城市人口中相當一部分人難以遵守最簡單的衛生建議,例如洗手。

巴西的帕爾多人和黑人人口中合併症的患病率高於其他種族,包括超重和肥胖, 新冠症狀嚴重性的危險因素。低維生素D病症在巴西的帕爾多人和黑人中也比其他種族更普遍。受教育程度越低,巴西女性肥胖的機會就越高。

由於病例數激增,北部地區的城市面臨著衛生系統崩潰的情況,最壞的病例發生在瑪瑙斯,福塔萊薩和納塔爾。但是,我們注意到該國的流行階段各不相同,北部地區可能已達到第一波傳播浪潮的高峰,而其他地區可能並非如此。這種情況是動態的。此外,與低檢測率相關的是死亡和新冠病例報告嚴重不足。在北部地區,這種漏報情況更為嚴重,這可能會加劇衛生不公。

鄉村和貧困地區醫師的流動性和歷史短缺的問題,研究中沒有討論。在亞馬遜地區,大多數人乘船經過igarapés和河流,到擁有醫療保健設備和醫師的城市旅行可能要花費數小時甚至數天。在里約熱內盧,流動性也起著作用。窮人,主要是帕爾多和黑人(Black)生活在陡峭的棚戶區中,沒有街道或衛生服務,難以獲得救護車;或在公共交通不穩定和擁擠的郊區,延遲入院可能是致命的。此外,該人群主要在不穩定的工作中勞動,沒有病假的工資,因此很可能延遲去看病,直到疾病症狀嚴重。大多數醫師都是白人,對帕多和黑人病人的同情心可能會減少。相比之下,大多數非醫療衛生人員由帕爾多組成,黑人更容易遭受新冠的威脅,有時他們沒有足夠的防護設備和測試來識別早期感染。

在里約熱內盧,醫院的設備,病床和重症監護病房管理不善,使許多人死在醫療不足的地方或家裡。造成這種情況下,政府不負責任和腐敗也起了作用。因此,有些地方的人容易受到傷害和易感。多種因素加劇了新冠的風險,而且衛生部拒絕在應對大流行病時考慮種族因素,也加劇了這種情況。