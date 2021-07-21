美國疾控中心主任羅謝爾·瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說：「防止COVID-19變種擴散的最佳方法就是防止疾病的擴散，而疫苗接種是我們所擁有的最有力工具。」圖／擷自PBS News hour影片2021.7.20

美國疾病預防與控制中心（CDC）指出，新冠病毒德爾塔（Delta）變種目前已占美國新增病例的83%。

在7月3日那一周，德爾塔變種曾佔新增病例的50%。

美國疾控中心主任羅謝爾·瓦倫斯基（Rochelle Walensky）星期二（7月20日）在國會參議院的一次聽證會上說：「防止COVID-19變種擴散的最佳方法就是防止疾病的擴散，而疫苗接種是我們所擁有的最有力工具。」

德爾塔變種最早在印度發現，據報導比COVID-19的其它變種的傳播性更強。

與此同時，美國國務院敦促美國人不要前往英國，因為英國的新增新冠病例正在上升。

美國國務院星期一將有關英國的旅行警告提高到最高級別，美國疾控中心同天稍早採取了類似行動。

兩家機構都說，如果人們必須去英國，應當確保自己完全接種了疫苗。

在美國發布修改後的旅行警告之際，英國民眾慶祝了「自由日」，正式結束幾乎所有的新冠疫情封鎖措施，這些措施包括強制戴口罩和保持社交距離。

然而，首相強生（Boris Johnson）宣布，從9月底開始，進入夜總會和其它人群聚集場所，必須出示疫苗接種證明，這為人們的慶祝蒙上了陰影。在「自由日」這天，強生處在隔離狀態，在這之前，衛生大臣薩吉德·賈維德（Sajid Javid）的COVID-19測試呈陽性。

英國的病例上週每日超過5萬例，這是1月以來的第一次。病例激增主要是德爾塔變種造成的。

加拿大政府星期一宣布將從8月9日開始重新向美國公民和生活在美國的永久居民開放邊界，條件是他們完全接種了新冠疫苗。有關官員說，加拿大將從9月7日開始允許來自其他國家的完全接種了疫苗的訪客入境。

加拿大和美國在2020年3月禁止兩國間所有非必要跨境旅行，兩國每月延續禁令。越來越多的美國議員和工商組織呼籲渥太華取消禁令。他們說，禁令傷害旅遊業並對生活在國境兩邊的家庭親人造成不便。