為爭取台商所設計開發的「平潭實驗區」，終於破產，很多台商投資套牢，當初喊出「平潭兩岸家園」，變成口號，如今福建不死心，持續喊出「惠台225」，企圖把台商變成中商，比較好收割。

1月6日，香港政府以國家安全理由逮捕了53位民主派人士，港警並且闖進《蘋果日報》，《立場新聞》等媒體辦公室搜刮文件，在此之前，黎智英被交保後，又遭到律政司逮捕，證明港府已經全面中共化，港府這項行動震動全球，可以說是1997年以來，最大的反民主行動。

中共測試美國底線

美國拜登政府也不得不表態，中共在努力簽下歐中協議後，自認已經達成「遠交近攻」目標，更無後顧之憂，對香港民主派動手，只是早晚問題，被逮捕53人還包含美國籍人權律師，此案被稱為港版的「美麗島事件」，選在美國政權交接混亂時候下手，中共一來對川普近日來抗中政策報復，二來，測試拜登政府底線，用意很明顯。

港府展開對民主人士大搜捕行動，正值中國正遭受武漢瘟疫反撲，十個省份出現疫情，香港也有變種病毒入侵，武漢瘟疫情勢相當嚴峻，目前新年夷始，變種病毒來襲，全球確診病例將突破9000萬，反而台灣的日常生活相較安定，引起國際媒體注意，更值得一提的是，台灣的經濟成長在瘟疫之下，一枝獨秀，勇冠全球，台灣的工廠接單接到手軟，尤其是高科技產業，南韓「朝鮮日報」，「紐約時報」，「彭博新聞社」皆以封面故事，介紹台灣疫情下的奇蹟，這些報導只說對了部分實情。

其實，台灣奇蹟一半來自運氣，老天對台灣的眷顧，武漢瘟疫爆發之前，美中貿易已經開打，敏感的台商紛紛回到台灣投資，加上香港「反送中」運動喧騰一整年，中共紅色魔爪企圖控制香港，遭到港人的反撲，後來證實是習近平要拿下江澤民在香港的錢袋子，不惜毀掉香港的「一國兩制」前途，其次，香港的自由雖然只有一半，卻永遠是習近平走極權帝制的心腹大患，如果香港自由持續坐大，中共政權勢必無法控制中國，基於這兩個理由，毀掉香港，在所不惜，數百萬港民上街，呼喊自由聲浪銳不可擋，也剛好武漢瘟疫爆發，順著防疫法律，撲滅港民要自由的大火，因此，有人懷疑，這場禍害全世界的瘟疫，根本是習近平一手主導，釋放病毒平息香港運動，所以，「世衛組織」多次進入中國，要求調查病毒來源，中共就以各種理由拒絕，美國副國安顧問博明說，各種情報顯示，武漢生化實驗室才是病毒來源，否則中共無須掩蓋。

台灣人追求台灣夢

香港失去半套自由，連帶失去經濟依賴，最後連生命尊嚴也會失去，這件事對台灣的刺激更大，因為香港在「中英聯合聲明」之下的一國兩制，都可以立即被摧毀，生活從天堂淪落到地獄，中共眼中沒有國際法律可依循，就像中共對澳洲的貿易懲罰，在中共主導下的區域自由貿易協定，也是廢紙一張，這些事情更增加了台灣遠離中國的決心，而武漢瘟疫突然來襲，更使這場台灣脫離中國運動，找到合理化憑據，國際社會關心香港，正好凸顯台灣遭受中共無理打壓的處境。

台灣親中派少數人，呼應中共所提議，應該給台商優先施打疫苗，企圖利用過年將至，包裝旅行泡泡，突破台灣的防疫，問題是打了疫苗的台商就安全嗎？

根據最近上海疫苗專家陶黎納所發表的學術報告，目前中共「國藥集團」所上市的疫苗「眾愛可維」，臨床上有73種副作用，9成上海人拒絕施打，卻要台商先打，莫非把台商當作白老鼠。

中共疫苗的製程違背程序，而且實驗報告不對外發布，就如同疫情數字一樣，密不透風，外人難窺其貌，這也是台灣對中國不信任的主因，更是台灣守住防線的原因。去年，中共與巴西的疫苗實驗計畫，因為副作用太多而叫停，連高棉也表示，「不要以為我們會收垃圾」，而拒絕中共免費贈送的疫苗。

中共阻礙台灣向國際購買疫苗，但是，大作中國夢的藍色政客一方面大喊「萊豬」有毒，洗腦人民，卻呼籲台灣開放中共疫苗，甚至不惜製造防疫破口，我倒是想知道，這些藍色腦袋怎麼了？武漢瘟疫之毒，比起萊豬、萊牛，到底何者比較毒？



作者指出，根據最近上海疫苗專家陶黎納所發表的學術報告，目前中共「國藥集團」所上市的疫苗「眾愛可維」，臨床上有73種副作用，9成上海人拒絕施打。圖／擷自公視新聞影片