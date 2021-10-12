總統蔡英文在國慶大典上發表談話時，向各政黨表示，「我們必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

國民黨主席朱立倫對此作出反應說「做比說重要」，這說明他可以接收蔡的談話內容。因為這「四個堅持」的第二與第四都是表明「永遠要堅持中華民國」，所以國民黨當然支持。

蔡還說「這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數」。我聽到這裡，驚覺到台灣社會的一個嚴重問題。

我相信綠營的多數人都認為自己不是中國人而是台灣人，也知道在「民族」性格與文明上，台灣和中國有很大的差別而感到優越。但我真的不懂為什麼台灣人民可以支持蔡政府說將「永遠要堅持中華民國」的「底線」？在其他國家的人民和政府絕不會有這種國家認同錯亂的狀況發生。我們日本人的國家當然叫日本，台灣人的國家應叫台灣，但台灣卻自稱為China民國而渾然不知，這到底是怎麼回事？

台灣駐日代表處今年國慶活動的掛幕上，「中華民國」的文字旁，用括號註明「台灣」。駐日代表謝長廷解釋說，「中華民國在日本的書本、教科書都已經找不到，年輕人有時還會誤解是中華人民共和國的筆誤，所以必須註明台灣，在國際社會尤其是沒有邦交國家，更應該強調台灣」。我不知註明台灣有多少效果。

台灣自稱「中華民國」引來國際誤解

外國人看到「中華民國」「Republic of China」的字眼常誤解是中華人民共和國，是因為有「中華」「China」。「世界只一個中國，中國就是中華人民共和國」並不只是中國的主張而是世界的共識，所以台灣自稱「中華民國」，一般的外國人就會聯想到中華人民共和國，或其領土的一部分（中國版圖內的一個叛亂政府）。既然國際狀況是這樣，台灣自稱中華民國等於對外承認一個中國，如果還括號註明「台灣」，或使用「中華民國台灣」的稱呼，更會有招人誤解台灣是中國一部分的可能性。

看來現在的台灣人民離國家正常化之路越走越遠。希望以身為台灣人感到自豪的朋友們大聲要求政府把那個「永遠要堅持中華民國」的「紅線」撤回，不要讓他們繼續走與國民黨同樣的路。

日本人有日本人的國家，同樣地，台灣人需要屬於台灣人真正的國家。如果放棄國家正常化的理念，怎麼對得起子孫？



今年駐日代表處的國慶活動，在請帖和掛幕上的「中華民國」文字旁邊，括號註明「台灣」。圖／擷自謝長廷臉書